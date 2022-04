“Deve prendere lui”: Juve, il consiglio dell’ex bomber bianconero

La Juve guarda già alla prossima sessione del mercato. L’ex bomber consiglia al club di prendere uno specifico giocatore: “È pronto”.

Mancano poco meno di tre mesi all’apertura ufficiale del mercato ma intanto la Juve ha già iniziato a riflettere al fine di individuare i rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri. La priorità resta il sostituto di Paulo Dybala: nel mirino ci sono diversi elementi tra cui Giacomo Raspadori, Antony e Nicolò Zaniolo. Nomi che, in ogni caso, non sarà facile ingaggiare. Per il neroverde, ad esempio, il Sassuolo chiede almeno 30 milioni ed il rischio che la trattativa possa durare a lungo è alta.

Il brasiliano dell’Ajax, invece, è seguito da numerosi top club come ad esempio Bayern Monaco (che rifonderà il reparto avanzato dopo la precoce eliminazione in Champions League) ed il Manchester United, che a luglio lascerà partire Marcus Rashford e Jesse Lingard. L’esterno giallorosso, invece, costa invece oltre 50 milioni. Le valutazioni sono quindi in corso, con il club che nel frattempo ha iniziato a valutare l’idea di acquistare pure un nuovo terzino destro.

Juan Cuadrado, salvo sorprese, dovrebbe firmare il rinnovo del contratto ma l’idea della società è quella di prendere comunque un elemento giovane ma già di qualità che possa prendere gradualmente il suo posto nello scacchiere tattico bianconero. I riflettori, in particolare, sono puntati su Nahuel Molina dell’Udinese autore di un’ottima stagione (7 reti e 3 assist in 30 presenze).

Juve, riflettori puntati su Molina

L’esterno si è rivelato uno dei migliori nel proprio ruolo, attirando l’attenzione pure dell’Atletico Madrid. I friulani, dal canto loro, non hanno intenzione di blindarlo ma lo faranno partire soltanto a patto di ricevere una buona offerta dal punto di vista economico. Alla Juventus, come detto, piace molto e nei prossimi giorni proverà ad imbastire la trattativa in modo tale da bruciare la concorrenza.

Un colpo gradito a Fernando Llorente che, nel corso di un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha consigliato ai bianconeri di affondare il prima possibile il colpo. “Pronto per fare il salto di qualità, un bravo ragazzo e un professionista. In pochi mesi è cresciuto molto ma credo possa fare ancora meglio”.