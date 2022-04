“Pronta la firma”: Juve, Agnelli prepara la sorpresa per Allegri

Andrea Agnelli è pronto ad accontentare Max Allegri. Pronto il rinnovo di contratto per uno dei leader della Juve.

La Juve prosegue la sua cavalcata in campionato, e i tifosi non hanno voglia di porsi particolari limiti. Lo Scudetto matematicamente è ancora alla porta, anche se Max Allegri va avanti con grande prudenza. Il titolo è un affare di Inter, Milan e Napoli, almeno a detta dell’allenatore bianconero che sta provando a tenere calmo l’ambiente in vista del rush finale della stagione.

Con un occhio rivolto sempre al futuro. Si, perché al netto di quello che sarà il risultato finale di quest’anno, la Juventus sta già pensando a quelle che saranno le mosse da mettere in campo per regalare all’allenatore bianconero una squadra ancor più competitiva il prossimo anno. La Vecchia Signora vanta già un organico molto forte, ma è chiaro che ci sarà tanto da fare anche per migliorare la rosa in sede di calciomercato.

Il mercato in entrata, certo, ma anche diverse situazione interne tutte da risolvere. Il caso Dybala sembra ormai aver trovato una sua soluzione, con l’argentino che dirà addio alla fine della stagione. Ci sono anche altri contratti sui quali il club sta lavorando.

Juve, pronto il rinnovo di Danilo: finirà la carriera in bianconero?

Detto di Dybala, ci sono anche altri giocatori sui quali la Juventus sta lavorando in termini di rinnovo. Alcuni sono in scadenza alla fine della stagione, su altri invece c’è il chiaro obiettivo di proseguire il rapporto anche a lunga distanza. Tra questi Danilo, che da Allegri è ritenuto un vero e proprio punto fermo della squadra.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, la Juventus sarebbe pronta ad accontentare Allegri, allungando ancora di più il contratto del giocatore brasiliano (in scadenza 2024). Un prolungamento che potrebbe portare lo stesso Danilo a chiudere la sua carriera a Torino, essendo un classe ’91.