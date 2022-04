Juventus, che assist dal mercato: l’annuncio fa sorridere Agnelli

Agnelli sorride per l’assist che arriva dal mercato: la Juventus cerca il sostituto di Dybala e potrebbe approfittarne

La Juventus si giocherà le ultime sei partite di campionato desiderosa di blindare il quarto posto e l’accesso alla Champions League. Poi la dirigenza bianconera si ritroverà a dover programmare il futuro, consapevole anche che nella prossima estate potrebbero esserci diversi addii. Su tutti, quello di Paulo Dybala. L’argentino lascerà la Juve a parametro zero ed è già alla ricerca di una nuova sistemazione. Poi c’è la situazione Bernardeschi da valutare, anche lui in scadenza a fine stagione.

Diversi sono i profili valutati dalla Juventus per sostituire Dybala. Si è parlato tanto in questi mesi di Nicolò Zaniolo, jolly offensivo della Roma che questa sera ha giocato una splendida partita contro il Bodo Glimt. Zaniolo ha siglato una tripletta nel 4-0 ai norvegesi, che è valsa la semifinale di Conference League per i giallorossi, che affronteranno il Leicester in semifinale.

Juventus, Agnelli sorride per le parole di Zaniolo

Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 4-0 al Bodo Glimt: “Dedico questa tripletta alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina. Ora giocheremo questi ultimi match per tentare l’assalto alla Champions League. Mi sto godendo questa serata, è importante far gol per vincere le partite. Futuro? Voglio bene ai tifosi, mi sono sempre stati vicini anche nei momenti più bui come gli infortuni. Poi non lo so”.

Un’incertezza che fa drizzare le antenne ai club interessati a Zaniolo, Juventus su tutte. La Roma si gode il suo gioiellino, anche se non si sa ancora per quanto tempo. Del resto, il centrocampista offensivo ha preferito glissare -almeno per il momento- sulle sue intenzioni e su quelle dei club che lo seguono.