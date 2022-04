Occhio Roma, Mourinho ‘sminuisce’ Zaniolo: stoccata in diretta

Serata da incorniciare per la Roma di Mourinho, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria col Bodo e piazzato la stoccata.

La serata è stata da incorniciare. Poker rifilato al Bodo e semifinale di Conference League in tasca, in attesa di affrontare il Napoli nel match di Pasquetta. Una vittoria netta, quella della Roma stasera, che ha lanciato un messaggio chiaro al calcio italiano, apparso in crisi nelle ultime giornate di coppe europee.

“Sono sempre stato fiducioso, anche dopo il 2-1 dell’andata”: parla chiaro José Mourinho, che ai microfoni di Sky Sport ha incoronato la sua Roma e lanciato un messaggio chiaro al Napoli, prossimo avversario in campionato.

“Loro vogliono vincere lo Scudetto, ma devono fare i conti con noi. Andremo lì per vincere e per arrivare al quarto posto”, sfida lo Special-One, che ha caricato i suoi in vista della trasferta del Maradona.

La Roma vince grazie a Zaniolo, ma Mourinho piazza la stoccata in diretta

Di qui, Mourinho si sposta sul dibattito tra giocare bene o giocare male: “È una scusa di chi si difende solo con la filosofia, ma non serve a niente. Noi esprimiamo un calcio migliore, rispetto a quello che viene raccontato. Siamo l’unica italiana ancora in gioco in Europa, teniamo la bandiera del Paese. Nessuno è più lì”, chiude con un filo di polemica il tecnico portoghese.

Roma che stasera è volata sulle ali di Nicolò Zaniolo, autore di una tripletta. E alle domande dello studio, Mourinho è chiaro e sminuisce il clamore mediatico attorno al proprio fantasista: “Zaniolo vende, si fa sempre troppo parlare di lui. Sarebbe meglio per tutti, per noi e per il ragazzo che si parlasse di meno. Lasciamolo tranquillo. Domani, almeno, sarà in prima pagina per un buon motivo”.

Insomma, Mou abbassa i toni e gioca a fare il pompiere dopo l’esplosione di Zaniolo contro il Bodo. Un gesto da Special-One, voluto e messo in atto per proteggere il giovane ’99 dai tanti rumors che lo hanno avvolto nell’ultima stagione.