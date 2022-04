Milan, il piano di Maldini per l’attaccante: quattro nomi sul piatto

Il Milan sta pensando a rinforzare il reparto offensivo per l’anno prossimo. Maldini ha un piano per un giocatore.

Il Milan, dopo il pareggio di domenica sera contro il Torino di Ivan Juric, non è più padrone del suo destino, visto che l’Inter potrebbe diventare la nuova capolista con un successo nel recupero del prossimo 27 aprile contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Per i rossoneri è già tempo di vigilia, considerando che domani sera giocheranno a San Siro contro il Genoa di Blessin.

I liguri sono in piena lotta retrocessione e faranno di tutto per strappare almeno un punto dal Meazza, ma la squadra di Pioli non può permettersi di mancare ancora una volta l’appuntamento con il successo. Il problema del Milan in queste ultime settimane è stato sicuramente la poca vena realizzativa.

I rossoneri, infatti, hanno segnato solo quattro reti nelle ultime sei giornate di campionato. A guidare l’attacco domani ci sarà Giroud, visto l’ennesimo infortunio di Ibrahimovic . Maldini e Massara sono consapevoli che per la prossima stagione bisogna rinforzare proprio il reparto offensivo e ci sono delle importanti novità su un obiettivo di mercato.

Milan, Maldini ha un piano per prendere Berardi: dare al Sassuolo qualche giovane rossonero

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta di Modena’, infatti, il Milan è il club più interessato a Domenico Berardi del Sassuolo. La società emiliana per lasciare andar via il suo calciatore chiede circa 30 milioni di euro. La società rossonera difficilmente arriverà a sborsare una cifra così importante e significativa.

Il Milan, però, sempre come quanto scritto dal quotidiano, non vuole mollare Berardi e per avvicinarsi alle richieste del Sassuolo sta pensando di inserire nella trattativa qualche giovane della sua rosa. I nomi considerati, almeno fino a questo momento, sono quelli di Brescianini, Colombo, Maldini e Nasti.