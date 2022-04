Milan, pioggia di milioni in arrivo: Maldini se la ride, il motivo

Nonostante sia impegnato nella lotta scudetto con Inter e Napoli il Milan pensa anche al calciomercato e monitora ‘tutte le trattative’.

Saranno sei partite fondamentali per il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero è in piena lotta scudetto con Inter e Napoli e tutti nell’ambiente rossonero sognano un traguardo, senza dubbio inaspettato, ad inizio stagione. Mentre in campo il club rossonero sogna lo scudetto, fuori la dirigenza lavora al calciomercato in entrata ed in uscita.

Il mercato rossonero potrebbe avere un’importante svolta grazie ad una vecchia conoscenza del nostro calcio, il talentuoso centrocampista brasiliano Lucas Paqueta. In Italia il giocatore ha faticato davvero molto ma ora Lucas sta vivendo una seconda vita da giocatore con l’Olympique Lione.

Con la maglia del club francese il giocatore ha collezionato ben 9 reti e 6 assist in 37 presenze stagionali. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club europei ed in estate in tanti potrebbero puntare ad accaparrarsi le sue prestazioni.

Milan, sull’ex Paqueta ci sono le ‘sirene’ della Premier League

Si era parlato del Psg e del suo vecchio estimatore Leonardo, ma secondo quanto riporta The Chronicle il giocatore è entrato nel mirino di Arsenal e Newcastle, a caccia di giocatori di grande talento. In particolare proprio i Magpies, a gennaio acquistati da un fondo saudita, sognano una campagna acquisti da record e Paqueta sarebbe uno dei prescelti per rinforzare la rosa.

Questa situazione è monitorata con attenzione anche dal Milan: la società rossonera ha una percentuale del 20 % sulla rivendita del giocatore ed attualmente il Lione valuta Lucas addirittura ben 70 milioni di euro. Sicuramente ‘un bel gruzzoletto’ che il dirigente rossonero Paolo Maldini potrebbe decidere di investire sul calciomercato in entrata.