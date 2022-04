PSG, pioggia di milioni in arrivo: l’ufficialità fa esultare Al-Khelaifi

Importante ufficialità in mattinata per il PSG. Annuncio che avrà fatto sicuramente esultare sia Al-Khelaifi che Leonardo.

Ieri sera sono terminati i quarti di finale di Champions League, che hanno visto le qualificazioni del Manchester City e del Liverpool. La squadra di Guardiola sfiderà il Real Madrid, mentre i ‘Reds’ avranno di fronte il sorprendente Villarreal di Emery. La più grande delusione di quest’anno della massima competizione europeo è sicuramente il PSG.

I parigini, infatti, sono usciti agli ottavi di finale con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, cadendo sotto i colpi di Karim Benzema. Nonostante il dominio nel campionato francese, la squadra di Pochettino è stata letteralmente sommersa da tantissime critiche. Il Parco dei Principi ha fischiato calciatori del calibro di Neymar e Messi.

La Champions League, infatti, era il principale obiettivo del PSG, soprattutto, dopo la super campagna acquisti dell’estate scorsa che ha portato sotto l’ombra della Torre Eiffel calciatori come Messi, Donnarumma Hakimi e Sergio Ramos. A peggiorare la situazione in casa parigina è la presunta volontà di Mbappé di andare al Real Madrid al termine della stagione da parametro zero. Ma in queste ore è arrivata una notizia che avrà fatto esultare sicuramente Al-Khelaifi.

PSG, l’ufficialità che fa esultare Al-Khelaifi: accordo di 50 milioni di euro con Goat

Il PSG, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, ha ufficializzato l’accordo triennale, con un valore di circa 50 milioni di euro, con Goat Group Inc. Goat è una piattaforma online specializzata a vendere sneakers, abbigliamento di lusso e accessori attraverso i mercati primari e di rivendita.

Dal prossimo luglio sulle maniche delle maglie dei calciatori del PSG ci sarà il marchio di Goat. L’accordo prevede anche una sezione della piattaforma online dedicata esclusivamente ai prodotti del club parigino: dall’abbigliamento ad accessori. Con questa partnership entrambi i marchi allargheranno la propria fetta di mercato.