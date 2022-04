Cagliari-Sassuolo, fuori Bellanova e le decisioni su Rog e Pavoletti

Il match tra Cagliari-Sassuolo sarà fondamentale per gli uomini di Mazzarri per cercare di tenere vive le speranze salvezza. Il tecnico rossoblù potrebbe affidarsi a qualche novità soprattutto in mezzo al campo

Caccia ai tre punti per cercare di difendere con le unghie la massima serie. Cagliari chiamato alla prova del nove nel match della 33^ giornata, sfida in programma sabato alle ore 12:30. Occhio al Sassuolo, pronto a rendere complicati i piani rossoblù. Mazzarri confermerà il 3-5-2, ma con qualche novità.

Possibile chance dal primo minuto per il ritrovato Rog. Il centrocampista croato potrebbe partire dal primo minuto. Tutto dipenderà dai prossimi allenamenti e dalle novità proveniente da Asseminello. Spuntano segnali incoraggianti, quindi non è escluso che l’ex Napoli possa conquistare una maglia da titolare.

Certa l’assenza di Bellanova, il quale alzerà bandiera bianca per un problema muscolare. Al suo posto pronto Zappa. Possibile recupero in extremis per Baselli, ma difficilmente l’ex Torino partirà titolare contro il Sassuolo. Confermato Marin, mentre Dalbert agirà a sinistra.

Cagliari-Sassuolo, formazioni: tegola Bellanova per Mazzarri

Come accennato, difficilmente Mazzarri riuscirà a recuperare Bellanova per la sfida contro il Sassuolo. Il terzino classe 2000 sarà sostituito da Zappa. Rog insidierà Deiola per una maglia da titolare, mentre Grassi resta in netto vantaggio sull’acciaccato Baselli. Per quel che riguarda l’attacco, invece, Pavoletti sarà confermato al fianco di Joao Pedro, mentre Pereiro e Keita Balde troveranno spazio a gara in corso. Di seguito le probabili formazioni della sfida tra Cagliari-Sassuolo:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez M, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi