Occhio Milan, l’operazione in difesa è quasi chiusa: c’è l’incontro

Calciomercato, occhio Milan: vertice in corso per il difensore destinato a liberarsi a parametro zero. L’incontro si svolge a Formello

La Lazio di Maurizio Sarri è attualmente sesta in classifica di Serie A, a -2 dalla Roma e a più +2 dalla Fiorentina. Al momento sembra perciò aver trovato la giusta via, dopo un inizio di stagione non semplicissimo. In ottica calciomercato, il tecnico ha fatto poi una richiesta ben precisa.

Nel mirino della Lazio per la prossima stagione resta il nome di Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero sembra ormai essere sempre più lontano dal Milan. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022 ma, ora come ora, non pare esserci la volontà di continuare insieme anche in futuro.

Anzi, secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, è in corso proprio in questi momenti un vertice a Formello tra la Lazio e l’entourage dello stesso Alessio Romagnoli. Presente anche il presidente Lotito.

Calciomercato, vertice in corso tra la Lazio e Romagnoli a Formello: ecco le ultime sul difensore del Milan

Da parte della Lazio, anche per volere di Maurizio Sarri, è forte la volontà di chiudere l’accordo con il difensore classe 1995. Dal canto di Romagnoli, poi, l’apertura al trasferimento nella Capitale (sponda biancoceleste) non è mai stata più di tanto nascosta.

Pedullà ha perciò riferito, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, che un vertice tra il club e l’entourage del giocatore è in corso a Formello. Le possibilità di chiudere l’accordo ci sono e, insieme ad esse, nell’aria c’è l’ottimismo di entrambe le parti. Il Milan, se ciò dovesse concretizzarsi, perderà un altro giocatore a parametro zero: il capitano si starebbe così preparando a vivere una nuova esperienza. Lasciando il club rossonero dov’è approdato ben sette anni fa, dopo aver detto addio alla Roma, l’11 agosto del 2015.