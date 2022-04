Inter, Inzaghi gongola dopo lo Spezia: l’annuncio sul nuovo acquisto

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del match vinto dai nerazzurri contro lo Spezia.

Vittoria importantissima per l’Inter che, almeno per un po’ avrà la certezza di essere prima senza dover aspettare il recupero contro il Bologna. A decidere il match le reti di Brozovic, Lautaro Martinez e Sanchez. Inutile il gol che ha momentaneamente accorciato le distanze di Maggiore per lo Spezia.

Comprensibile quindi la gioia del tecnico Simone Inzaghi, sia per il risultato che per la prestazione che l’ha accompagnato. “E’ stata una vittoria di maturità e di lucidità.” ha dichiarato il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport. “Forse solo i primi 10′ del secondo tempo non mi sono piaciuti. Per il resto vittoria importante per il nostro cammino. Abbiamo fatto tre vittorie. E’ molto importante avere continuità in questa fase finale del campionato.”

Inzaghi guarda con fiducia al prossimo futuro, spiegando anche i motivi della flessione che recentemente aveva colpito i suoi: “Siamo passati attraverso un calendario molto fitto. Tra Liverpool e derby non era facile. E quindi abbiamo perso qualche punto. Ma è normale, è capitato anche alle nostre rivali.”

Inter, Simone Inzaghi su Gosens: “Il suo momento arriverà presto.”

Il discorso si sposta poi sui nuovi acquisti Gosens e Caidedo che, a quanto pare, faticano a trovare spazio. Ma anche qui Inzaghi è estremamente positivo ed ha buone notizie per i tifosi. “Oggi per la prima volta dopo tanto tempo avevo la rosa completamente a disposizione ed ho potuto fare scelte non obbligate.”

“Gosens ha lavorato bene in questi mesi.” ha dichiarato Inzaghi. “Ne aveva parecchio bisogno. Adesso però sta bene, è pronto. Ho deciso diversamente oggi, ma non vuol dire che non sia pronto. Lui e Caicedo ci stanno dando una grossissima mano. Il loro momento arriverà prestissimo.”