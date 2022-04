Inter, prosegue la corsa Scudetto al Picco. Niente da fare per lo Spezia

Da pochi minuti è terminata la gara tra lo Spezia e l’Inter con il risultato di 1-3 a favore della squadra di Simone Inzaghi.

La prima occasione della partita è per lo Spezia al 6’, ma è bravo Handanovic ad anticipare in uscita Gyasi. Al 20’ ci prova Calhanoglu: sfera che termina di poco a lato. Trascorrono sette minuti e il turco, servito da Correa, manda di poco fuori dal limite dell’area di rigore dei padroni di casa.

Al 31’ l’Inter passa in vantaggio con Brozovic, su sponda di D’Ambrosio che era stato stavo servito dallo stesso croato. La prima frazione di gara si conclude con la chance per Correa, che viene murato per ben due volte dalla difesa dello Spezia. Il secondo tempo inizia subito con un gran pericolo scampato dall’Inter.

Lo Spezia, infatti, sfiora il gol del pareggio con Agudelo, che ruba palla e tira: respinge Handanovic. I padroni di casa in questo inizio di secondo tempo hanno sicuramente un passo diverso e sono di nuovo pericolosi al 48’ con il tiro di Erlic che si spegne sul fondo. Dopo un minuto, Perisic manda a lato da una posizione super favorevole.

Spezia-Inter, Lautaro Martinez e Sanchez chiudono la partita

Al 69’ cross di Perisic per l’altro esterno, ma Dumfries manda alto da due passi. Lautaro Martinez sfiora il gol al 72’, ma il suo tentativo viene deviato in corner. Sul corner successivo l’argentino la manda a lato di pochissimo con il destro. L’attaccante fa centro un minuto dopo a volo sull’assist di Perisic.

Dopo alcuni minuti di assoluto controllo da parte dell’Inter, Maggiore dimezza lo svantaggio all’88’ con una conclusione dalla distanza. Al 90’ Sanchez prova a piazzarla: palla di poco a lato. Lo Spezia è pericoloso un minuto dopo con Agudelo, che dai 25 metri la manda a lato. I nerazzurri chiudono la partita al 94’ con Sanchez, servito da Lautaro Martinez. La ‘Beneamata’, in attesa di Milan-Genoa di questa sera, sono ritornati in vetta.

Ecco la classifica aggiornata:

Inter 69 punti, Milan punti 68, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino* 39, Bologna* 37, Udinese** 36, Empoli 34, Spezia+ 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa 22, Venezia* 22, Salernitana** 16.

+ Una partita in più *Una partita in meno **Due partita in meno