“Incontro definitivo”: Lazio, il regalo di Lotito per Sarri

La Lazio pronta a chiudere il colpo che rappresenterebbe un vero e proprio regalo per Maurizio Sarri. Nelle prossime ore l’incontro decisivo.

Alla fine di questa stagione ci sarà tanto da analizzare in casa Lazio. La squadra biancoceleste ha avuto non pochi problemi nel corso di questa stagione ed è chiaro che al termine dell’anno gli spunti da analizzare saranno ovviamente tanti. C’è da capire in primis quale sarà il futuro di tanti elementi della rosa, ma soprattutto ci sarà da andare a capire come agire in sede di mercato. Igli Tare sta già lavorando su più fronti, ma serve fare fronte comune.

Anche perché le operazioni da portare a casa potrebbero non essere cosi poche, soprattutto in relazione a quelli che saranno gli addii. Alcuni già scritti, come quello di Luiz Felipe che in estate lascerà Roma. C’è ancora da capire, ad esempio, cosa succederò con Pedro anche se lo spagnolo pare non aver intenzione di lasciare la capitale, almeno non alla fine di questa stagione.

Lazio, incontro decisivo per Romagnoli: la proposta di Lotito

C’è un nome che aleggia attorno alla squadra biancoceleste e che stuzzica tantissimo la piazza. Stiamo parlando di Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan e pronto ad accasarsi ad una nuova squadra. Nella fattispecie, proprio la Lazio. Nelle prossime ore ci sarà un incontro decisivo – come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ – tra il club bialcoceleste e gli agenti del giocatori.

Lotito spera di poter portare a casa questo colpo che rappresenterebbe una mossa importante anche per l’allenatore Maurizio Sarri. L’accordo dovrebbe farsi si – si legge – a 3.2 milioni di euro a stagione più bonus, un cifra ritenuta soddisfacente dal giocatore.