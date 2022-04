Doccia gelata per Pioli: Milan, è successo prima del match col Genoa

Una brutta notizia per Stefano Pioli. Il tutto proprio a pochi minuti dall’inizio della partita tra il Milan e il Genoa di questa sera.

Con la vittoria dell’Inter sullo Spezia per 3-1, grazie alle reti di Brozovic, Lautaro Martinez e Sanches, i nerazzurri hanno riconquistato il primato. Indipendentemente dal risultato del recupero contro il Bologna infatti i nerazzurri in questo momento guidano la classifica di Serie A. Il Milan quindi, nel match contro il Genoa, è obbligato ad ottenere i tre punti per riagguantare la vetta.

Quando però era tutto pronto per l’inizio della partita, con le distinte già consegnate, il Milan ha avuto un problema che ha scombussolato i piani del tecnico Stefano Pioli e l’ha costretto a cambiare, a pochi minuti dall’inizio del match i piani di gioco.

Davide Calabria infatti è stato costretto a non prendere parte al match, nonostante in un primo momento figurasse il suo nome tra i titolari. Al suo posto Pioli ha dovuto dare fiducia a Matteo Gabbia che così, dopo quasi tre mesi, torna a vestire la maglia da titolare in un match di Serie A.

Milan, per Calabria problema intestinale

Nel bel mezzo del riscaldamento Davide Calabria è stato costretto a lasciare il terreno di gioco rinunciando a malincuore alla maglia da titolare. A costringerlo al forfait, quando tutto era ormai pronto, un problema intestinale accusato nel corso del riscaldamento.

Il calciatore comunque è stato poi regolarmente inserito in panchina dal tecnico Stefano Pioli, segno che si è trattata di un’emergenza momentanea e che certamente la cosa non avrà impatto sulle future partite. Pioli ha dovuto far fronte a questo imprevisto, ma può consolarsi col fatto che certamente per le prossima partite il calciatore sarà a disposizione.