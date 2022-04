Milan, l’annuncio di Maldini gela i tifosi: si complica la corsa Scudetto

Il Milan sta giocando questi minuti contro il Genoa, ma Maldini ha dato un importante annuncio prima della partita.

Da pochi minuti è iniziata la seconda frazione di gara tra il Milan ed il Genoa. I rossoneri stanno vincendo 1-0 grazie alle rete siglata da Leao all’11’. La squadra di Pioli ha avuto una grande occasione con Saelemaekers, ma il giocatore ha mandato altissimo da ottima posizione. Nei minuti finali del primo tempo c’è stata la grande opportunità per i liguri con Galdames che ha concluso di poco a lato.

Dopo la vittoria dell’Inter di oggi contro lo Spezia, il Milan deve assolutamente vincere per cercare di non perdere la vetta del campionato. Paolo Maldini, infatti, ha sottolineato l’importanza della partita di questa sera nell’intervista rilasciata ai microfoni di ‘DAZN’ nel pre-gara: “Meno giornate mancano e più le occasioni diventano importanti. Stasera dobbiamo solo vincere, considerando anche il successo dell’Inter”.

Il direttore dell’area tecnica del Milan ha poi continuato il suo intervento: “Mercato? Non c’era disponibilità per intervenire in attacco. Ci sentivamo forti, perché abbiamo cominciato bene l’anno. Difesa? Kalulu è andato al di là di ogni più rosea aspettativa. Origi? Mancano sei giornate al termine del campionato, penserei solo a questa stagione per ora”.

Milan, l’annuncio di Maldini su Ibrahimovic: “La sua assenza così prolungata per noi è un problema”

Maldini, in maniera diretta, ha poi dato un annuncio su Ibrahimovic, gelando i tifosi del Milan: “Davanti l’assenza così prolungata di Ibra per noi è un problema. Ne abbiamo parlato anche con l’allenatore, non sappiamo i reali motivi di queste difficoltà a segnare. Forse c’è un po’ di tensione tra i giocatori, visto che in pochi hanno lottato in passato per vincere un campionato”.

Il dirigente ha poi concluso: “Cessione della società? So poco di questo, ma è normale che nel futuro di questo club ci possa essere una vendita. Non so quando avverrà quel momento. Dobbiamo pensare solo a vincere questo campionato, considerando che mancano sei giornate al termine. Dobbiamo disputare anche la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter”.