Alle 21 spazio al secondo anticipo di questo venerdì di Serie A. Allo stadio Meazza in San Siro si affrontano Milan e Genoa.

Dopo l’Inter, che nel pomeriggio si è ritrovata di fronte lo Spezia, tocca al Milan scendere in campo per dare vita alla corsa Scudetto. I rossoneri hanno il vantaggio di essere, al momento, i primi della classe ed avere dunque una buona parte del proprio destino nelle proprie mani. La squadra di Pioli ha bisogno di mantenere alta la concentrazione, per non rischiare di dilapidare un vantaggio che arrivati a questo punto della stagione potrebbe anche risultare fondamentale per la vittoria finale del titolo.

In ogni partita sarà necessario dare tutto, soprattutto contro avversario che hanno fame di punti e che rischieranno tutto da qui alla fine. Il Genoa in queste ultime settimane di campionato si gioca la permanenza in Serie A. Per il Grifone affrontare il Milan non sarà di sicuro affare semplice, ma al netto dei valori sulla carta serve dare una spallata decisa per cercare di venire fuori dai bassifondi della classifica.

Milan-Genoa, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini, Rebic, Lazetic.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Melegoni, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Frendrup, Criscito, Bani, Calafiori, Masiello, Ghiglione, Amiri, Yeboah, Piccoli, Galdames, Gudmundsson.

ARIBTRO: Chiffi di Padova

Guardalinee: Bottegoni e Vecchi

Quarto uomo: Rapuano

VAR: Orsato

AVAR: Passeri