Spezia-Inter nel caos, tifosi furiosi: episodio surreale al Picco

L’Inter ha vinto contro la Spezia, ma tra i liguri c’è stata una scena surreale che ha fatto infuriare i propri tifosi.

Da pochi minuti è terminata la partita tra Spezia ed Inter con il risultato di 1-3 a favore dei nerazzurri. La prima occasione della gara è stata per Gyasi, ma Handanovic è stato bravo ad uscire. I nerazzurri sono passati in vantaggio alla mezz’ora della prima frazione di gara con Brozovic.

Ad inizio ripresa lo Spezia ha avuto una grande occasione con Agudelo. I liguri hanno giocato con un altro piglio i primi minuti del secondo tempo ma è stato Perisic a sfiorare il gol, mandando a lato da ottima posizione. L’Inter riesce a segnare con Lautaro Martinez, che prima aveva sfiorato la rete per ben due volte.

L’Inter è stata bravissima a colpire per la seconda volta nel momento di massimo impegno dello Spezia per cercare di trovare la rete del pareggio, ma pochi minuti prima del gol di Lautaro Martinez al Picco è successo qualcosa di veramente surreale.

Scena surreale durante Spezia-Inter: Nzola sostituito per colpa di un orecchino

Nzola, infatti, al 71’ è stato sostituito da Thiago Motta perché non è riuscito a togliere l’orecchino, facendo infuriare i tifosi dello Spezia. L’attaccante era subentrato dieci minuti prima per Manaj, indossando ancora l’orecchino ed è stato a bordo campo per tanti minuti nel cercare di toglierselo, lasciando i suoi in dieci per alcuni minuti.

Thiago Motta, molto arrabbiato per l’accaduto, ha così deciso di cambiare il Nzola ed ha inserito Antiste. Lo Spezia è riuscita a dimezzare lo svantaggio all’88’ con la conclusione dalla distanza di Maggiore, ma al 93’ Sanchez ha chiuso la gara con la rete dell’1-3 finale.