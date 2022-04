Inter, occhio allo ‘scherzo’ di mercato: Marotta col fiato sospeso

L’Inter ha gli occhi puntati sul difensore da tempo e attende di capire le mosse a riguardo: attenzione alle ultime dichiarazioni pubbliche del direttore sportivo.

Il Torino è consapevole che, non appena si avvierà la finestra estiva di calciomercato, avrà la possibilità di mettere in cascina un vero e proprio tesoretto grazie alla cessione di Gleison Bremer. Sarà probabilmente impossibile, infatti, trattenere in rosa il difensore brasiliano. Si sta mettendo in mostra rivelandosi tra i migliori in assoluto in circolazione.

All’Inter va riconosciuto di essere stata tra le prime società ad aver posto l’attenzione sul giocatore. Ciò potrebbe non bastare se dovessero concretizzarsi anche le proposte dall’estero, soprattutto da Premier League, Bundesliga e Liga.

Dalla sua i nerazzurri avranno il vantaggio di godere del desiderio di Bremer di provare un’esperienza in quel di Milano e infatti Beppe Marotta avrebbe già scambiato diverse chiacchiere con l’entourage del giocatore, in attesa di discutere seriamente col Torino.

Torino, le parole di Vagnati su Bremer sono un avviso all’Inter

Davide Vagnati, dirigente del Torino, intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ in occasione della sfida pareggiata contro la Lazio, ha parlato anche del futuro di Bremer. Inevitabile la domanda sui tanti club esteri che sarebbe sul brasiliano e sorridendo sornione Vagnati non si nasconde troppo: “Tutte le società sono il silenzio (sorride, ndr). Scherzo, movimento c’è ma è ancora presto. È difficile valutare un calciatore come lui, ovviamente tra le tante variabili la prima sono le squadre che ti chiamano. Bremer è straordinario e sta facendo cose incredibili”.

Dichiarazioni che in qualche modo confermano la grande fila per il difensore e anche la possibilità di un’asta. Probabilmente questo è ciò che impensierisce l’Inter poiché, se così dovesse essere, sarà difficile portare Bremer in nerazzurro per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro.