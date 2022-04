Milan, salti di gioia per i tifosi: super accordo in arrivo

Altra bella notizia per il Milan, reduce dalla vittoria ottenuta ai danni del Genoa penultimo in classifica: super accordo all’orizzonte.

Un doppio sorriso, nel giro di poche ore. Ieri il Milan, grazie alle reti firmate da Rafael Leao e Junior Messias, è riuscito a tornare alla vittoria battendo 2-0 il Genoa di Alexander Blessin. Un successo fondamentale nell’ambito della corsa verso lo scudetto, che consente ai rossoneri di mantenere la vetta a +2 dall’Inter e mettere alle spalle i deludenti pareggi contro Bologna e Torino.

Nella giornata odierna, poi, hanno ripreso ulteriore vigore le voci riguardanti la trattativa portata avanti da Investcorp (il fondo di investimento del Bahrein), interessato a rilevare le quote di maggioranza della società. Un’operazione quanto mai concreta e a confermarlo è stato oggi su Twitter il giornalista Nicolò Schira.

I contatti con Elliott proseguono in maniera serrata, e non è da escludere che l’accordo possa arrivare già nel giro di qualche settimana. Investcorp, infatti, intende chiudere il discorso entro il termine dell’attuale stagione così da avere tutto il tempo necessario per agire sul mercato ed ingaggiare nuovi top player.

Milan, concreta la trattativa tra Investcorp ed Elliott

Sul tavolo è stata messa una cifra superiore al miliardo di euro: una cifra ritenuta congrua al valore, alla storia e all’appeal del brand Milan. Elliott, dal canto suo, sta valutando il da farsi e a breve organizzerà un meeting teso a fare il punto e capire se esistono le condizioni necessarie per arrivare ad un closing rapido.

Il progetto di Investcorp, che gestisce 40 miliardi di dollari, è ambizioso: presente in 13 Paesi del mondo, negli scorsi anni ha rilanciato ‘Gucci’ rivitalizzandone il marchio. Il Milan, nel caso in cui i discorsi dovessero andare a buon fine, subirà lo stesso destino: investimenti concreti per crescere ancora e tornare, in pianta stabile, nell’élite del calcio mondiale. Stefano Pioli e Paolo Maldini sognano, e hanno tutti i motivi per farlo.