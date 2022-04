Ancelotti, arriva la risposta a Cassano: i tifosi applaudono il tecnico

Il Real Madrid, reduce dal successo di Champions, si prepara ad affrontare il Siviglia in campionato: le parole di Ancelotti su Cassano

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, dopo aver trionfato contro il Chelsea in Champions League e aver strappato il pass per accedere alla semifinale, si prepara per affrontare il Siviglia. Big match di campionato, quindi, tra i Blancos primi in classifica (con 72 punti) e il Siviglia (a 60 punti, al pari del Barcellona che ha però una partita in meno).

Proprio in occasione della gara, che si giocherà domani, domenica 17 aprile alle ore 21:00, allo Stadio Sanchez, ha parlato in conferenza stampa Carlo Ancelotti. Colui che ha guidato la sua squadra a vincere prima contro il PSG, agli ottavi di Champions, e poi contro il Chelsea, ai quarti. Il tecnico italiano ha, con l’occasione, rilasciato alcune dichiarazioni anche su ciò che nella serata di mercoledì ha affermato Antonio Cassano.

Real Madrid, Ancelotti senza giri di parole su Cassano: “Tutti lo conosciamo, non ho niente da dire”

Per comprendere la risposta data da Carlo Ancelotti in conferenza stampa, tenuta per Siviglia-Real Madrid, bisogna fare un passo indietro. E ritornare a quanto affermato da Antonio Cassano in diretta alla ‘Bobo TV’ nella serata di mercoledì. Dopo il passaggio del turno in Champions da parte del Real, Cassano ha dichiarato: “Il Real Madrid gioca male. Sia contro il Paris Saint-Germain prima sia con il Chelsea dopo ha avuto tanto tanto cu**. Solo che quello prima o poi finisce”.

Ancelotti ha riferito, a tal proposito, in conferenza stampa sulle affermazioni dell’ex del Real: “Cassano tutti lo conosciamo, tutti sappiamo com’è fatto. Non ho niente da dire e non ho niente da rispondere“. Il tecnico ha così preferito non alimentare alcuna polemica, scegliendo di non rispondere alla provocazione di Cassano. Una scelta, questa, che i tifosi e gli appassionati del calcio hanno avuto modo di apprezzare.