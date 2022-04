Giampaolo in crisi, retroscena da incubo: è successo con la Salernitana

La sconfitta con la Salernitana è l’ennesima della stagione della Sampdoria: il dato incredibile che fa preoccupare Giampaolo

La Sampdoria questo pomeriggio ha perso l’ennesima partita in casa, stavolta addirittura contro la Salernitana. Una vittoria che permette alla squadra di Davide Nicola di credere ancora nella salvezza considerando le due partite da recuperare contro Udinese e Venezia. Un vortice nel quale potrebbero essere risucchiati anche i blucerchiati, considerando che con Giampaolo le cose non sono migliorate più di tanto. L’allenatore fatica a dare un gioco spumeggiante anche a fronte di una rosa non all’altezza.

In più, la Sampdoria sembra stia cadendo in una sorta di ‘depressione’. Le difficoltà, in questi casi, sono più mentali che fisiche. Devono essere bravi i giocatori con più esperienza come Caputo e Candreva a trascinare gli altri. Ma ci sono dei dati che non fanno ben sperare per il futuro, anche perché se la Samp non vince, non riesce nemmeno a portare a casa un punto col pareggio.

Sampdoria, il dato che fa preoccupare Giampaolo

Con la sconfitta contro la Salernitana, secondo i dati di Sportmediaset, la Sampdoria ha collezionato undici sconfitte su quattordici partite nel 2022. Si tratta di un record. Solo tre le vittorie contro Sassuolo, Empoli e Venezia. Nei top 5 campionati europei, nessuna squadra ha fatto peggio. E nonostante ciò, la zona retrocessione è distante ancora sette punti. Questo deve far riflettere sulle venti squadre della Serie A e sulla competitività del campionato.

Da prendere in considerazione, per esempio, che l’Empoli non ha mai vinto nel 2022 ed è ancora molto distante dal terzultimo posto. Intanto, la Sampdoria potrebbe salvarsi vincendo solo una o due delle prossime sei, ma il pessimo impatto di Giampaolo sul mondo blucerchiato fa riflettere.