Udinese-Empoli, il gesto sorprende tutti: cosa è successo alla Dacia Arena

L’Udinese di Cioffi ha vinto contro l’Empoli 4-1, ma i bianconeri si sono resi protagonisti di un bellissimo gesto.

L’Udinese ha battuto 4-1 l’Empoli. I bianconeri hanno sbloccato la gara con l’autogol di Ismajli. I bianconeri hanno segnato il secondo gol con Deulofeu nei primi minuti della ripresa. Pinamonti ha riaperto i giochi al 70’ con un rigore, ma poi i padroni di casa hanno preso il largo prima con Pussetto e poi con Samardzic.

Il match della Dacia Arena è stato contraddistinto da tante occasioni per entrambe le squadre, ma i friulani hanno sicuramente meritato di vincere. L’Udinese sta vivendo un gran periodo, visto che per lei, dopo i successi contro il Cagliari di Mazzarri ed il Venezia, quella di oggi è la terza vittoria consecutiva

Gabriele Cioffi, infatti, subentrato a Luca Gotti lo scorso dicembre, nonostante alcuni dubbi iniziali, è riuscito decisamente a far cambiare marcia all’Udinese. Proprio la squadra friulana è stata protagonista di un gesto che ha sorpreso tutti i tifosi presenti oggi alla Dacia Arena.

Udinese-Empoli, il bellissimo gesto dei padroni di casa per omaggiare Morosini

L’Udinese, infatti, è scesa in campo contro l’Empoli, indossando una maglia per omaggiare Piermario Morosini. Le divise bianconere, difatti, hanno una patch sulla manica con la scritta: “Moro”. Come quanto riportato dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’, queste maglie saranno messe all’asta ed il ricavato sarà utilizzato per comprare dei defibrillatori.

Piermario Morosini, ex giocatore dell’Udinese, morì dieci anni fa nel corso di Pescara-Livorno a causa proprio di un arresto cardiaco. La società friulana ha compiuto davvero un bellissimo gesto nel ricordare un calciatore che è entrato nel cuore di tutti.