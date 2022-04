Donnarumma, dalla Francia spiazzano: addio a sorpresa e Gigio in Italia

Dalla Francia arriva una clamorosa rivelazione sul futuro di Gigio Donnarumma: il portiere italiano potrebbe tornare in Serie A

Lo spazio di una stagione. Tanto potrebbe durare la permanenza di Gianluigi Donnarumma al PSG. Dalla Francia, infatti, rivelano un possibile addio del portiere italiano alla formazione transalpina che malgrado i numerosi arrivi eccellenti nel corso della scorsa estate non è riuscita ad interrompere la maledizione Champions.

I francesi sono stati eliminati dal Real Madrid negli ottavi di finale della competizione dopo essere rimasta in controllo della situazione per una partita e mezza. Poi è stato proprio un’incertezza di Donnarumma a favorire il pareggio di Benzema (episodio per il quale è ancora accesa la discussione se fosse fallo dell’attaccante francese o meno). L’italiano non si è mai sentito padrone assoluto della porta. Pochettino sta alternando lui e Navas a protezione della porta dei parigini. Una situazione che ora potrebbe cambiare completamente, schiudendo un’opportunità clamorosa per il numero uno di Castellammare di Stabia.

Donnarumma può tornare in Italia al termine della stagione: secondo l’Equipe’

L’interesse del fondo del Bahrein Investcorp ha fatto del Milan un club ’compratutto’.

‘Footmercato’ ha ripreso la notizia dell’Equipe in merito all’interesse dei rossoneri su una vecchia conoscenza. Una vera e propria bomba di mercato quella lanciata dal giornale francese qualora dovesse trovare conferme.

Secondo quanto sostenuto dal principale quotidiano sportivo francese, il Milan del direttore tecnico Paolo Maldini sarebbe molto interessato al ritorno di Gianluigi Donnarumma, andato via appena un anno fa al termine del suo contratto. Una decisione, quella maturata dal portiere della Nazionale, che ha provocato lo sdegno dei tifosi milanisti. Come accoglierebbero il ritorno del ‘figliol prodigo’? Dalla Francia tuttavia sostengono che il portiere potrebbe andare via se Leonardo dovesse lasciare il PSG.

L’altro grande dubbio che lascia la notizia lanciata da ‘l’Equipe’ è relativa al futuro di Mike Maignan. Il portiere francese si è messo in grande evidenza durante il suo percorso nel Milan. Il calciatore ex Lilla ha rimpiazzato il campano nel cuore dei sostenitori. L’estremo difensore prelevato tempestivamente da Maldini dopo la chiusura delle trattative per il rinnovo di ‘Gigio’ si è fatto apprezzare per la sua grande affidabilità. L’arrivo di Donnarumma creerebbe un altro forte dualismo per l’italiano che già a Parigi sta vivendo una situazione complicata per via dell’alternanza con Keylor Navas.

In questa stagione, Donnarumma ha collezionato 21 partite tra tutte le competizioni e nell’ultimo periodo è stato favorito dall’assenza del costaricense per infortunio.