Inter, l’incontro con gli agenti sblocca il mercato: salti di gioia per Inzaghi

Grande gioia per Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, che vede sbloccare il mercato: ecco cosa succede

L’Inter ha vinto una partita molto importante in casa dello Spezia per 1-3. Tre punti che hanno catapultato momentaneamente i nerazzurri al primo posto in classifica. Il Milan ha poi vinto ed è ritornato in testa, ma martedì c’è un derby di Coppa Italia niente male. Ai rossoneri basterà il pareggio con gol per accedere in finale. Ma il match sarà tutto da vivere. Da una parte ci sarà Pioli che non ha mai alzato un trofeo in carriera.

Dall’altra Inzaghi, uno che di Coppa Italia ne capisce e pure parecchio. Intanto, però, sono altre le gioie che l’allenatore dell’Inter può ricevere. E riguardano il calciomercato, con alcuni giocatori che hanno avviato le trattative per i rinnovi del contratto. Potrebbero infatti sbloccarsi a breve le situazioni legate a Milan Skriniar e Ivan Perisic.

Inter, la situazione di Skriniar e Perisic

Secondo quanto riferito da FcInterNews.it, dopo il 27 aprile ci sarà l’incontro con gli agenti di Skriniar e Perisic per definire il futuro dei due giocatori. Per il difensore slovacco l’intesa è già stata raggiunta per un contratto fino al 2026. Per Perisic, invece, le cose stanno diversamente. L’esterno croato dovrà essere ‘convinto’ per firmare, visto che l’intesa definitiva non è ancora stata raggiunta.

C’è ottimismo da entrambe le parti per andare avanti insieme e per limare la distanza tra domanda e offerta.. Inzaghi vuole avere Perisic anche per le prossime stagioni, considerando il suo status morale e tecnico, anche se è arrivato Robin Gosens a gennaio. Perché sostituire l’esterno croato sul mercato ci sarebbe da fare uno sforzo non indifferente.