Cessioni Inter, non solo De Vrij: si apre all’addio di un altro big

Il piano cessioni dell’Inter servirà al club nerazzurro per finanziare le possibili mosse sul mercato in vista della prossima estate. Attenzione alle conferme su Dybala: la Joya potrebbe vestire nerazzurro in vista dei prossimi mesi

Tre o quattro cessioni per finanziare il mercato in entrata della prossima estate. L’Inter è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di irrompere con forte decisione su Dybala, prossimo svincolato illustre del calciomercato estivo.

Il piano di Marotta, come confermato anche nei giorni scorsi dai colleghi di “Tuttosport”, sarà quello di aprire concretamente alla cessione di Lautaro Martinez per far cassa e puntare con decisione sulla Joya. Il numero dieci nerazzurro piace particolarmente al Tottenham e al Barcellona.

70-75 milioni incassati dalla cessione del “Toro” per poi presentare un’offerta contrattuale a Dybala da circa 7-8 milioni di euro annui per quattro anni. Un avvicendamento dal tornaconto economico decisamente positivo. Non solo Lautaro Martinez, l’Inter potrebbe aprire le porte anche all’addio di De Vrij.

Cessioni Inter, via anche Sanchez e Vidal

Non solo Lautaro Martinez e De Vrij, l’Inter punterà ad alleggerire il monte ingaggi con gli addii di Vidal e Sanchez, i quali potrebbero far risparmiare 15 milioni di euro netti. Quattro cessioni dall’incasso complessivo di circa 90-100 milioni di euro per poi presentare un’offerta contrattuale a Dybala e tentare l’assalto a Bremer.

Il centrale del Torino, infatti, rappresenta la prima scelta per il reparto difensivo in caso di addio a De Vrij. Il Torino lo valuta circa 30-35 milioni di euro. L’Inter, dal canto suo, sembrerebbe aver già superato la forte concorrenza della Juventus e di alcun club europei. Dybala più Bremer per rifondare l’Inter del futuro: la doppia trattativa è già entrata nel vivo.