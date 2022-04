“Non è facile…”, Donnarumma non si trattiene: PSG, arriva l’ammissione

Donnarumma prima del match tra PSG e l’Olympique Marsiglia si è espresso su “le Classique” e sulla sua avventura a Parigi.

Non deciderà la Ligue 1 2021/2022, ormai praticamente assegnato e mai davvero in discussione, ma conterà comunque moltissimo. Soprattutto considerando il momento che sta vivendo la superpotenza che da anni domina il calcio francese. Il PSG si prepara al “Classique”, la sfida con l’Olympique Marsiglia in programma stasera al Parco dei Principi, con l’obiettivo di vincere per dimenticare le ultime settimane.

Obiettivo che non può che essere lo stesso anche per Gianluigi Donnarumma. Uno dei grandi acquisti dell’ultima campagna di mercato estiva, arrivato a Parigi con gli Europei vinti da miglior giocatore della competizione e circondato da non poche polemiche, il portiere azzurro ha faticato non poco a imporsi alla corte di Pochettino.

La concorrenza con Keylor Navas, esperto portiere costaricano considerato tra i migliori al mondo, è stata difficile da vincere. Per qualcuno non è stata vinta, anzi, e soprattutto dopo l’errore che ha portato al gol di Benzema in Champions – e di fatto alla rimonta che ha sancito l’eliminazione del PSG – Donnarumma è finito sul banco degli imputati.

Il futuro, comunque, sembra ancora dalla parte del portiere italiano. Che intervistato sul canale ufficiale del club ha detto la sua sul Classique con l’Olympique Marsiglia approfittandone anche per lanciare messaggi ai tifosi. Rivolgendosi tra le righe anche a chi, come l’Èquipe, in questi giorni ha parlato di un suo possibile addio al PSG.

Donnarumma prima del Classique: “Sono felice di essere qui”

“Essere qui per me è molto speciale, sono arrivato da meno di un anno ma questa città è diventata già una seconda casa. Sono in un grandissimo club e ogni giorno sono pronto a dare tutto me stesso per questa maglia”.

Inizia così il video in cui Donnarumma si rivolge alla tifoseria, comprensibilmente delusa dopo l’ennesimo assalto fallito alla Champions League: “Comprendiamo la loro frustrazione, torna a noi farli tornare a gioire. Se lo meritano, perché sono il nostro dodicesimo uomo in campo e ci teniamo a vincere. Perché sappiamo quanto è importante questa partita per loro”.

Non sarà certo una sfida semplice: il PSG non sembra ancora aver superato lo shock della sconfitta con il Real Madrid, l’Olympique Marsiglia vola e vuole togliersi la soddisfazione di battere i grandi rivali: “Ci metteremo grande attenzione e voglia, e sono sicuro che così otterremo un grande risultato.”

“Sappiamo tutti che da dietro non è assolutamente facile, ma questa è la mia forza, dare tranquillità alla squadra. I miei compagni sanno di poter contare su di me, io so di poter contare su di loro. Siamo un grande gruppo, ci vogliamo bene e ci sosteniamo l’uno con l’altro. Siamo pronti” conclude Donnarumma.

Che con questa intervista sembra voler spazzare via il campo dagli equivoci: vero è che nel calciomercato di oggi tutto cambia costantemente, ma il futuro del portiere azzurro sembra legato ancora al PSG.