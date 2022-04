Juventus, Allegri spiazzato: svolta a sorpresa contro la Fiorentina

Massimiliano Allegri può esultare. Arriva una buona notizia per l’allenatore della Juve in vista del match di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Una stagione ricca di insidie per la Juventus di Massimiliano Allegri. L’ultimo pareggio contro il Bologna è arrivato soltanto nei minuti finali, ma ha testimoniato in maniera concreta quando la Vecchia Signora continui ad avere dei problemi anche in questa fase finale della stagione. Non la solita corazzata che abbiamo ammirato anche con il primo Allegri bianconero. Di certo servirà lavorare tanto nei prossimi mesi per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore.

Lo Scudetto resta un obiettivo matematicamente possibile ma dopo la partita di ieri contro i felsinei di sicuro meno probabile. Resta la Champions, che rappresenta comunque un obiettivo importante e concreto soprattutto con l’Atalanta che ormai è scivolata fuori dalle prime quattro della classe. Guai, poi, ad abbassare la guardia con la Roma di Mourinho che da dietro spinge e provare a sfruttare ogni occasione possibile.

Juve, belle notizie per Allegri: pronto un recupero importante

Non c’è soltanto il campionato ad animare questa fase finale della stagione bianconera. Anche la Coppa Italia è ancora un obiettivo concreto per la Vecchia Signora. La sfida di ritorno contro la Fiorentina, vinta all’andata per 1-0 con l’autogol di Venuti, sarà un crocevia fondamentale per la stagione. E proprio in vista del match contro la viola arrivano belle notizie per Allegri.

A centrocampo si è vissuta una vera e propria emergenza nelle ultime settimane, ma ecco pronto un rientro importante per i bianconeri. Come riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Arthur ha velocizzato i tempi di recupero e dovrebbe essere disponibile già per la sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano. Una grande notizia, viste anche le defezioni che Allegri ha a centrocampo. Il rientro del brasiliano – infortunatosi in allenamento – è una notizia più che positiva.