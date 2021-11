Come vincere a Padel: i trucchi per sorprendere i vostri avversari

Continua l’espansione del Padel, uno sport che sta avendo sempre più seguaci e che ha raggiunto gran successo in tutta Italia.

Negli ultimi due anni si è sviluppato ed ha avuto una grande crescita il Padel, sport che nasce come variante del tennis e che ha avuto una grande esplosione in tutta Italia. Nord, centro e Sud Italia vedono sempre più campi di padel e c’è grande curiosità riguardo questa nuova ed interessante disciplina. Anche diversi calciatori ed ex calciatori si sono cimentati in questa nuova interessante disciplina e spesso postano sui social le proprie gesta.

Inizialmente può sembrare tennis, ma in realtà le due discipline sono molto diverse. Cambia il campo, la racchetta e ovviamente le regole con il padel che è senza dubbio una disciplina che può essere seguita anche dai ‘più pigri’ o dai meno preparati atleticamente.Si gioca (preferibilmente) in coppia, il punteggio è uguale a quello del tennis. Il campo da padel è rettangolare, più piccolo rispetto a quello del tennis, ed il campo può essere indoor o outdoor. Infatti il giocatore può approfittare delle porte dietro ed ai lati del campo, pareti sul quale la pallina rimbalza e che l’atleta può utilizzare come sponda per infilare l’avversario. Ovviamente, come nel tennis, la pallina può rimbalzare a terra solo una volta mentre al secondo tocco il giocatore perde il punto.

Padel, uno sport sempre più in ascesa

A differenza del tennis il paddle è uno sport dove la preparazione fisica e la potenza hanno un’influenza minore. Il giocatore deve essere molto attento fin dal servizio nel servire in maniera profonda e precisa provando a sorprendere l’avversario. Spesso i colpi più divertenti nel mondo del padel sono quelli che vedono l’utilizzo di sponde delle pareti e scambi molto veloci che rendono lo spettacolo molto divertente.

Una delle principali differenze tra il padel ed il tennis riguarda il servizio, una delle atipicità di questa disciplina: mentre nel tennis la pallina si lancia in alto per poi lanciarla a pazzesche velocità, nel paddle (seguendo il modello del ping pong) il giocatore fa rimbalzare la pallina a terra e la colpisce appena arriva all’altezza del suo fianco.

In questa disciplina è fondamentale avere un ottimo rapporto di sinergia con il partner ed avere una gran coordinazione. Il colpo non deve essere potente, ma preciso: è questo probabilmente alla base di questo sport. La lettura del gioco deve essere realizzata con molto anticipo e bisogna essere attenti per cogliere impreparati l’avversario. Il Padel è uno sport in evidente crescita con migliaia di italiani che entrano in campo con l’obiettivo di divertirsi e ovviamente ottenere la vittoria.