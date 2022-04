Milan, purtroppo è successo: l’annuncio gela tifosi e dirigenza

Mentre corre per lo Scudetto e progetta il futuro il Milan deve registrare una brutta notizia che rischia di sconvolgere i suoi piani.

Nelle ultime tre stagioni il Milan è passato da essere una grande in caduta libera, addirittura con il futuro messo a rischio dalla fallimentare esperienza con Yonghong Li al timone, a squadra capace di lottare nuovamente addirittura per lo Scudetto. Una vera e propria rinascita figlia di un gran numero di diversi fattori e scelte indovinate.

Tra queste quella di affidare a Stefano Pioli, tecnico evidentemente sottovalutato, un mix di vecchi leoni e giovani rampanti che in rossonero hanno trovato la loro consacrazione. Ma che adesso, proprio per questo talento finalmente espresso al 100%, sono finiti nel mirino delle big d’Europa, una dimensione a cui il Diavolo ancora non può ambire.

La scorsa estate Gigio Donnarumma se ne è andato a zero al PSG, operazione che si ripeterà a giugno con Kessié al Barcellona. Due colpi notevoli per il club, che aspetta il concretizzarsi dell’interesse del ricco gruppo Investcorp anche per ritrovare la forza economica di un tempo. Ma nel frattempo deve fare i conti con la realtà e con alcune situazioni di mercato che rischiano di diventare molto scomode da qui a giugno.

Milan, il Manchester City punta forte su Rafael Leão

La più importante, al momento, riguarda Rafael Leão. Arrivato nell’estate 2019 per 23 milioni di euro, l’attaccante portoghese classe 1999 è maturato moltissimo, trasformandosi in uno dei punti di forza della squadra. Una crescita che il Milan aveva deciso di premiare con un rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024, che però fino a oggi non si è concretizzato.

La ragione, secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, sarebbe da ricercare nel fatto che da diverse settimane il Manchester City si sarebbe interessato al giovane. Proprio per questo motivo, twitta il giornalista, dopo aver ricevuto un’offerta migliore l’agente di Leão, Jorge Mendes, si è rifiutato di firmare il rinnovo.

La notizia ha naturalmente gelato la dirigenza rossonera. Difficile competere con un gigante come il City, a cui però non verranno ovviamente applicati sconti di sorta. Tradotto: se gli inglesi vogliono Rafael Leão dovranno prepararsi a sborsare la cifra richiesta dal Milan. Che al momento è stata stabilita sui 70 milioni di euro.

Nei giorni scorsi, registrando il possibile acquisto da parte di Investcorp e allo stesso tempo tenendo presenti i risultati raggiunti negli ultimi anni, Arrigo Sacchi aveva invitato il Milan a non fare alcuna rivoluzione. Opinione che potrebbe essere condivisa dal Diavolo, che però rischia comunque di dover rivedere i suoi piani e quelli che erano considerati i punti fermi del futuro.