“Carriera a rischio”, Marotta gelato: Inter, l’annuncio spiazza i tifosi

L’Inter del futuro ha iniziato a prendere forma ma il colpo già messo a segno fa discutere: le parole che spiazzano Marotta e i tifosi.

Sta prendendo forma l’Inter del futuro. Al termine della stagione manca ancora poco più di un mese ma l’amministratore delegato Beppe Marotta, nel frattempo, ha già provveduto a pianificare diverse operazioni di mercato che andranno a rivoluzionare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Per quanto riguarda le uscite, è già certo l’addio di Andrea Ranocchia al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno.

Addio imminente pure per Aleksander Kolarov, rimasto ai margini del progetto tecnico. A luglio sbarcherà a Milano invece André Onana, che nelle intenzione del club dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di titolare al posto di Samir Handanovic. L’operazione è stata definita, con il portiere che ha firmato a parametro zero un quinquennale a 3 milioni netti all’anno.

Un colpo, però, che non entusiasma particolarmente i tifosi nerazzurri. Il motivo è da ricercare nel pessimo finale di stagione vissuto dal camerunense, autore di numerosi errori in queste settimane. L’ultimo è avvenuto in occasione della recente sfida tra l’Ajax e lo Sparta Rotterdam, passato inizialmente in vantaggio proprio grazie ad una papera di Onana. Il quale, in seguito, ha avuto un violento diverbio con i supporter dei Lancieri.

Inter, pessimo finale di stagione per Onana: Marotta preoccupato

Una situazione critica sottolineata dall’ex allenatore del club biancorosso Aad De Mos che, ai microfoni di ‘Espn’, ha voluto mettere in guardia non soltanto l’estremo difensore ma anche l’Inter. “Sta mettendo a rischio tutta la sua carriera, non sottovalutate questa cosa” le parole del tecnico, che ha poi invitato Onana a restare con i piedi per terra e a continuare a lavorare per diventare un portiere di prima categoria.

L’Ajax, nel frattempo, ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per la finale di Coppa d’Olanda contro il Psv Eindhoven. Ufficialmente per colpa di un infortunio, ma sono in molti a ritenere che la decisione sia da considerare in realtà un provvedimento disciplinare. Marotta, che di recente ha riavviato la trattativa per il rinnovo di Handanovic, intanto osserva. I dubbi sono Onana sono sempre di più.