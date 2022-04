Napoli, doccia gelata per Spalletti: il top può finire in Bundesliga

Arriva una brutta notizia per il Napoli e per Spalletti. De Laurentiis starebbe pensando di cedere il calciatore in Germania.

Con il Napoli che cerca di tenere il passo delle milanesi nella serrata lotta Scudetto di questa stagione, il tecnico Luciano Spalletti è concentratissimo sui problemi del campo. La società però guarda già al mercato e al prossimo futuro.

La parola d’ordine in casa Napoli sembra essere contenimento dei costi, con un mercato improntato ad acquisti mirati in entrata e a cessioni che alleggeriscano un monte ingaggi nel frattempo cresciuto eccessivamente. In entrata gli azzurri sono ad un passo da Kvaratskhelia della Dinamo Batumi, mentre si avvicina anche Mathias Olivera del Getafe.

Sul fronte cessioni: Insigne è ormai ai saluti. Contratto già firmato con il Toronto FC e partenza direzione MLS non appena si concluderà l’accordo con il Napoli. Anche Mertens, un altro che in questi anni ha rappresentato al meglio il Napoli, tanto da diventare il miglior marcatore della storia azzurra, quasi certamente andrà via. Anche se in questo caso qualche spiraglio per la permanenza parrebbe ancora esserci.

Napoli, Zielinski interessa in Bundesliga. De Laurentiis ci pensa.

Come riporta Calciomercato.it un altro calciatore del Napoli che potrebbe fare la valigia quest’estate è Piotr Zielinski. Tre i club, tutti in Bundesliga, che potrebbero formulare un’offerta per il polacco: il Lipsia, il Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen.

Dopo 6 stagioni con la maglia azzurra e nel pieno della maturità calcistica, Zielinski potrebbe quindi decidere di provare un’avventura vicino casa. Il contratto in scadenza nel 2024 obbliga comunque i club interessati a passare prima per la società partenopea. De Laurentiis, forte della sua posizione senza acqua alla gola, potrebbe da un lato accettare la perdita del polacco, ma dall’altro, giustamente, chiedere un prezzo non al ribasso per il cartellino.