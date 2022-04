Serie A, torna l’incubo Covid: spuntano due positivi nel gruppo squadra

Il Covid torna a colpire la nostra Serie A. Dopo il giro di tamponi ecco che spuntano due calciatori positivi nel gruppo squadra.

Dopo alcuni mesi davvero problematici, sembrava che il Covid avesse allentato la morsa sulla Serie A. Questo inverno tra positività, quarantene e partite rinviate, si era giunti anche alla situazione di calendari sfasati, con ben 3 partite di differenza tra le squadre, e ricorsi e controricorsi per i match non disputati.

Con le decisioni su Bologna-Inter e Udinese-Salernitana, e con il calendario che sta lentamente tornando ad uniformarsi, i tifosi pensavano che il problema Covid fosse ormai alle spalle e che la Serie A si avviasse verso una normale conclusione.

Invece le squadra, come da protocollo, non hanno mai smesso con i giri di tamponi. E tutti i protocolli sanitari sono sempre rimasti in vigore. Proprio per questo, dopo l’ennesimo giro di tamponi, lo Spezia ha trovato due positivi nel gruppo squadra.

Serie A, torna il problema Covid: due positivi nello Spezia

A comunicarlo è la stessa società ligure che, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che due calciatori del gruppo squadra sono risultati positivi dopo il consueto giro di tamponi. Lo Spezia comunica che i due calciatori sono regolarmente vaccinati e che le autorità sanitarie sono state già avvertite come da protocollo.

I calciatori convolti non presentano problemi di salute o complicazione e sono in questo momento in regime di isolamento domiciliare. Il resto del gruppo squadra, come da protocollo, applicherà invece l’autosorveglianza fino al decimo giorno successivo all’ultima data di contatto stretto con i positivi.