“C’è il rischio che…”: Donnarumma, la rivelazione è una doccia gelata

Dopo l’ultima partita di campionato, Gigio Donnarumma rafforza le sensazioni sul futuro e l’addio al PSG potrebbe essere più veloce del previsto.

Era vicino a prendersi la rivincita sui primi e complicati mesi a Parigi, ma dagli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, le poche certezze raccolte da Gigio Donnarumma sono crollate. I tifosi hanno individuato nel portiere italiano, in Neymar e Messi i responsabili della debacle europea. In effetti, la lucidità dell’estremo difensore della Nazionale italiana nella circostanza non è stata encomiabile e ha continuato a manifestarsi in altre occasioni importanti.

Mentalmente la pressione vissuta per la costante alternanza con Keylor Navas e la difficoltà nell’integrarsi del tutto nell’ambiente francese sono state fatali per il percorso di Donnarumma al PSG. L’ultima dimostrazione è avvenuta in occasione del match tra i parigini e il Marsiglia.

L’italiano è stato da tutti considerato come il “colpevole” del momentaneo vantaggio dei rivali, salvo poi rimettere in piedi la sfida vinta 2-1. Per ‘l’Equipe’ la prestazione di Donnarumma è stata addirittura da 3. Allora, si comincia a parlare del possibile ritorno al Milan.

Donnarumma torna al Milan? I tifosi già pazzi di Maignan

I tifosi del Milan non hanno mai dimenticato Donnarumma ma ormai provano del rancore nei suoi riguardi, essendosi sentiti traditi dalla scelta di lasciare i rossoneri per trasferirsi in Ligue 1. Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la verità è che “non lo vogliono più vedere” e ormai si sentono soddisfatti con l’apporto del nuovo portiere. Dal canto suo Donnarumma sentirebbe la nostalgia dell’Italia e il Milan, grazie alla miliardaria cessione del club, potrebbe fare un pensiero sul ritorno del “figliuol prodigo”.

La sensazione è che molto dipenderà anche da come finirà la stagione del PSG e quindi dalla possibilità che in panchina ci sia un cambio con l’addio di Mauricio Pochettino. La società parigina aveva pensato a congedarlo, ma portarlo a scadenza nel 2023 eviterebbe di pagare il costoso indennizzo da 20 milioni di euro e permetterebbe di aspettare che si liberi uno degli allenatori sognati, come Klopp o Guardiola. Ciò comporterebbe il rischio che la situazione di Donnarumma resti congelata e che tutto ruoti intorno alla cessione o alla permanenza di Navas. Nel frattempo gli unici convinti sono i tifosi del Milan: con Donnarumma la storia è chiusa.