“È inspiegabile”: guai per Donnarumma, l’annuncio dalla Francia è netto

Ancora guai per Donnarumma, dopo la pessima prova fornita in occasione della gara contro il Marsiglia: la stroncatura in Francia è netta.

I fasti vissuti nella scorsa estate con la maglia della Nazionale, con la vittoria dell’Europeo e il titolo di miglior giocatore del torneo in tasca, sono quanto mai distanti. Sta infatti proseguendo nel peggiore dei modi la stagione vissuta al PSG da Gianluigi Donnarumma, ormai in rotta con l’ambiente dopo i tanti errori commessi in queste settimane.

L’ultimo è avvenuto in occasione della recente sfida vinta ai danni del Marsiglia: uscita calibrata male su un calcio d’angolo avversario e tap-in sotto porta di Duje Ćaleta-Car. Una papera che fa seguito a quella effettuata contro il Real Madrid, costata l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League.

In Francia si è quindi inevitabilmente riaperto il dibattito sull’effettivo valore del giocatore, giunto nella città della Tour Eiffel a luglio convinto dai 12 milioni netti messi sul piatto da Leonardo. Un investimento, quello fatto dal club, che fin qui non ha prodotto i risultati sperati: il tecnico Mauricio Pochettino, dal canto suo, nelle prossime ore sembra intenzionato a dare di nuovo spazio al rientrante Keylor Navas mentre l’’L’Equipe’ ha sottolineato la prova negativa fornita nell’ultimo turno di Ligue 1.

Donnarumma, che attacco dal quotidiano ‘L’Equipe’: brutto voto in pagella

Il quotidiano, in particolare, gli ha affibbiato un 3 in pagella. “L’italiano trasmette inquietudine. Come si spiega che un portiere del suo livello sia così impreciso nella valutazione della traiettoria di quel calcio d’angolo che porta al gol del Marsiglia? La stessa cosa vale quando gioca con i piedi. Quel pallone buttato in fallo laterale è inspiegabile”. Ora resta da vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

Sono infatti ben pochi i club che potrebbero permettersi l’ingaggio dell’ex Milan. La lista contiene il nome della Juventus ma i bianconeri sono soddisfatti del rendimento offerto da Wojciech Szczesny (ripresosi alla grande dopo un avvio di campionato choc) e non appaiono intenzionati a cambiare portiere. In attesa di un futuro migliore, il presente di Donnarumma è un incubo.