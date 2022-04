Cagliari, obiettivo salvezza e rivoluzione sul mercato: le novità

Il mercato del Cagliari dipenderà dall’obiettivo salvezza da conquistare nelle prossime cinque giornate di campionato. Gli uomini di Mazzarri saranno chiamati alla prova del nove per cercare di restare aggrappati alla massima serie in vista della prossima stagione

Cinque giornate alla fine del campionato e caccia alla salvezza. Il Cagliari dovrà cercare di spingere il cuore oltre l’ostacolo per restare aggrappato alla massima serie e progettare il futuro in maniera più serena e dettagliata. Impossibile fare programmi a questo punto della stagione, ma attenzione ai possibili colpi di scena.

Resta in bilico anche la posizione di Mazzarri, il quale si giocherà tutto nelle prossime giornate di campionato. Il mercato del Cagliari entrerà nel vivo nel corso delle prossime settimane e il ds Capozucca proverà ad aumentare concretamente il livello tecnico della squadra.

Quale sarà il futuro di Joao Pedro? A prescindere dalle ultime indiscrezioni di mercato, non è escluso che l’attaccante della Nazionale italiana possa restare in Sardegna in caso di salvezza. Sul numero dieci rossoblù, però, resta forte l’interesse del Torino e della Fiorentina.

Mercato Cagliari, caccia a un nuovo regista e un nuovo centravanti

Un nuovo regista e un nuovo centravanti: saranno queste le due priorità del prossimo mercato del Cagliari. Occhi puntati sui soliti nomi delle scorse sessioni di calciomercato: Defrel, Caicedo, Petagna e Pinamonti. Nulla di concreto e nessuna trattativa nel vivo, anche perchè, come detto, prima di intavolare nuove trattative e sondaggi, bisognerà centrare l’obiettivo salvezza.

Per quel che riguarda il capitolo cessioni, invece, occhio al futuro di Cragno. Il portiere rossoblù potrebbe lasciare la Sardegna di fronte a un’offerta cash da circa 18-20 milioni di euro. Fiorentina e Lazio osservano interessate, ma attenzione anche al Torino.