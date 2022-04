Serie A, il club è nei guai: la decisione dei calciatori spiazza tutti

Dopo la dura sconfitta, la squadra ha proposto all’allenatore e al club di andare in ritiro per mantenere alta la concentrazione.

La sconfitta contro la Salernitana ha gettato la Sampdoria nello sconforto. Il risultato giunto è stata l’affermazione della situazione di emergenza che vive il gruppo di Giampaolo da ormai diverse settimane e sta influenzando l’intera stagione con la sua conclusione.

La squadra è consapevole delle grosse difficoltà e ha voglia di dare una scossa per riprendere la situazione in mano ed essere padrona del finale di stagione. Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, è giunta così la proposta da parte dei calciatori.

Il gruppo si è confrontato a lungo col tecnico Giampaolo negli spogliatoio del Mugnaini in un vero e proprio esame di coscienza. A farsi carico della voce dei giocatori è stato il capitano Fabio Quagliarella, il quale ha avanzato la proposta del ritiro.

Serie A – Sampdoria, i giocatori chiedono di andare in ritiro: il confronto con Giampaolo

L’attaccante ha parlato a nome di tutti, facendo presente l’idea maturata per prepararsi nel migliore dei modi al confronto di sabato sera contro il Verona. La squadra quindi si allenerà a Bogliasco per due giorni e poi partirà alla volta del Veneto. Dopo il confronto, il clima è apparso sereno sia all’interno che all’esterno del club. Al momento Giampaolo viene considerato come responsabile di questa complicata situazione, ma l’allenatore non sembra scosso e invita a osservare con maggiore lucidità la situazione: la Sampdoria si riprenderà e non è tutto da gettare.

D’altronde è evidente che l’annata ha cominciato a prendere una piega deludente nella sua seconda parte, quando si è evidenziata la mancanza di alternative ai titolari e quindi la difficoltà nel ruotare i calciatori. Ciò dovuto alle situazioni finanziarie del club, che devono ancora essere del tutto sistemate. Inevitabile che però a fine anno sia faccia una riflessione più ampia dalla dirigenza alla squadra, ma al momento l’unica impellenza è remare insieme per la salvezza della Samp e la proposta dei calciatori non poteva che essere accolta.