La Juventus ha già deciso quattro nuovi acquisti: c’è anche Molina

Gli acquisti della Juventus caratterizzeranno il prossimo mercato già dalle prime battute iniziali. Il club bianconero avrebbe individuato quattro nuovi rinforzi per completare la rosa della prossima stagione: c’è anche Molina

La Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di completare la rosa in vista della prossima stagione. Aria di totale rivoluzione con l’assalto concreto a due nuovi centrocampisti, un attaccante e un nuovo terzino.

Non è escluso che i bianconeri possano puntare con decisione anche su un nuovo terzino sinistro in caso di addio ad Alex Sandro. Nelle ultime ore starebbero trovando conferme le indiscrezioni su Molina. Il terzino dell’Udinese rappresenterà il primo obiettivo per il ruolo di terzino destro.

30 milioni la valutazione fatta dal club friulano, richiesta che avrebbe rallentato leggermente l’interesse della Juve. A centrocampo massima attenzione al ritorno di fiamma per Pogba, mentre l’arrivo del francese potrebbe non escludere quello di Milinkovic Savic. Doppio affare possibile solo in caso di doppia cessione di Ramsey e Rabiot.

Acquisti Juventus, per l’attacco piace Raspadori: sarà addio a Kean

Oltre a Molina, Pogba e Milinkovic Savic, la Juventus proverà l’assalto anche a Raspadori, primo nome per il post Dybala. L’attaccante del Sassuolo ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. L’arrivo di Raspadori, nella fattispecie, sarà finanziato dalla possibile cessione di Kean, ormai fuori dai programmi futuri del club.

A centrocampo piace anche Jorginho, mentre dopo Rabiot e Ramsey, potrebbe dire addio anche Arthur, sacrificabile di fronte a un’offerta vantaggiosa. Con la tripla cessione dei tre centrocampisti, la Juventus risparmierebbe circa 19 milioni di euro netti sul computo del monte ingaggi.