Atalanta, Gasperini può esultare: splendida notizia per i tifosi

Esultano Gasperini e i tifosi dell’Atalanta per la splendida notizia di oggi, dopo i recenti risultati negativi

L’Atalanta lunedì ha collezionato l’ennesima sconfitta di una stagione da dimenticare. L’uscita con il Lipsia non è andata giù all’ambiente nerazzurro di Bergamo, che a questo punto rischia seriamente di restare fuori dalle Coppe il prossimo anno. La Fiorentina è lanciatissima e ha anche da partita da recuperare, proprio come la squadra di Gasperini che però non è in gran forma. Proprio lo stesso allenatore ha parlato di un calo morale, che è forse peggio di una condizione fisica precaria.

A dare un contributo significativo a questo calo sono stati anche i numerosi infortuni. Per un periodo di tempo abbastanza lungo, l’Atalanta ha dovuto fare a meno sia di Luis Muriel, sia di Duvan Zapata. Tanto che ha trovato spazio Moustapha Cisse, gioiellino della Primavera andato anche in gol al Dall’Ara contro il Bologna. Il classe 2003 solo pochi mesi fa giocava nei Dilettanti.

Atalanta, la gioia per la Gasperini è l’ennesimo gol di Cisse

Moustapha Cisse questo pomeriggio è sceso in campo con la maglia della Primavera dell’Atalanta. L’attaccante ha segnato il gol decisivo nell’1-0 casalingo contro il Genoa, in zona playout a -1 dal Napoli vittorioso con la Roma capolista. Il guineano questa stagione ha segnato otto gol in otto partite tra Primavera 1 e Coppa Primavera, con due assist. Una grande scoperta per Gasperini e i tifosi bergamaschi, che possono esultare considerando il rendimento del giocatore.

Il fatto è che Cisse solo fino a pochi mesi fa giocava in una squadra di rifugiati della Seconda Categoria pugliese. Il contratto con l’Atalanta era stato firmato il 23 febbraio 2022. Oggi è uno dei gioiellini del settore giovanile, che ha visto andare a segno anche Scalvini contro il Verona nel posticipo di lunedì.