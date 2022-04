“Non possiamo permettercelo”: Dybala, la rivelazione del tecnico spiazza

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? L’attaccante della Juventus non ha ancora trovato una soluzione. E un club si tira fuori…

La storia d’amore di Paulo Dybala con la Juventus è pronta a concludersi. Oramai ai titoli di coda, il rapporto tra il calciatore e la società piemontese sembra destinato ad interrompersi a fine campionato, quando la Joya sarà libero di trasferirsi altrove a parametro zero. Una scelta, quella della Juve, destinata a far discutere ancora. Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri puntano su altre pedine per riportare il club bianconero al massimo splendore.

L’attaccante argentino non ha ancora trovato squadra, anche se il numero di pretendenti resta piuttosto alto. Dove giocherà Dybala il prossimo anno? E’ arrivato, intanto, un annuncio a sorpresa che spiazza i tifosi di diversi club.

Calciomercato Dybala, Longoria si tira fuori dalla corsa

Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini di ‘Tuttosport’. Di seguito uno stralcio del suo intervento pubblicato sulle colonne del quotidiano in edicola questa mattina: “Dybala è un grandissimo calciatore, ma noi non ce lo possiamo permettere – ha esordito – La logica è alla base dei progetti, la nostra forza sta nell’equilibrio degli stipendi dei nostri calciatori”.

Poi conclude: “Chiellini? Lui è un mio amico. Nel calcio di oggi sono sempre meno i giocatori che risultano essere dei veri e propri leader come lui. A chi non farebbe comodo Giorgio Chiellini? In realtà io dalla Juventus quello che prenderei davvero è il sistema di valori”.

Insomma, una ammissione, quella su Dybala che lascia la strada spianata alle dirette concorrenti nella trattativa per il cartellino dell’attaccante argentino. La rivelazione, infatti, fa drizzare le antenne agli altri top club finiti sulle tracce dello juventino. Ne sarà felice, senza dubbio, anche l’Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio…