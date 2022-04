Dybala all’Inter nasconde un nuovo retroscena: i dettagli

Dybala all’Inter per completare il reparto offensivo nerazzurro in vista della prossima stagione. Attenzione, però, al possibile retroscena in chiave cessioni. Il piano di Marotta potrebbe sorprendere tutti

L’Inter apre concretamente le porta all‘arrivo di Dybala a parametro zero. Marotta e Ausilio potrebbero presentare un’offerta da circa 7-8 milioni di euro per i prossimi quattro anni per cercare di convincere l’attaccante argentino a dire sì.

L’arrivo di Dybala, però, potrebbe nascondere un nuovo retroscena. L’Inter potrebbe aprire concretamente alla cessione di Lautaro Martinez per fare cassa e puntare con forte decisione a rinforzare centrocampo e difesa. Non solo: occhio anche al possibile ritorno di Lukaku.

Il sacrificio di Lautaro Martinez, quindi, potrebbe spingere l’Inter a valutare il doppio acquisto di Dybala e Lukaku. L’ingaggio di Dybala sarà finanziato dalle cessioni di Vidal e Sanchez, i quali pesano sul monte ingaggi 14 milioni di euro netti in vista della prossima stagione.

Dybala-Inter, l’affare includerà la cessione di Lautaro Martinez

Dybala sarà finanziato dagli addii di Vidal e Sanchez, mentre il possibile ritorno di Lukaku potrebbe trovare conferme già nel corso delle prossime settimane qualora si aprissero concretamente le porte della cessione di Lautaro Martinez.

Non solo: in difesa resta in bilico anche il futuro di De Vrij, pronto a essere sacrificato per far spazio a Bremer. Il centrale del Torino ha una valutazione di circa 30 miilioni di euro, cifra che i nerazzurri potrebbe incassare proprio dall’addio del centrale olandese. L’ex Lazio piace particolarmente al Tottenham di Conte, società pronta ad accontentare le possibili richieste di Marotta e Ausilio.