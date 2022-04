Juventus, doccia fredda per Allegri: l’ufficialità complica tutto

Juventus, arriva l’ufficialità che complica i piani di Massimiliano Allegri: la notizia è una doccia fredda per la formazione bianconera.

Di nuovo in campo la Juventus di Massimiliano Allegri, all’intervallo contro al Fiorentina sul risultato di 1-0. Un risultato che sta facendo planare i bianconeri verso la finale, a soli quarantacinque minuti dalla super sfida dell’Olimpico contro l’Inter, già qualificata.

Una finalissima che la Vecchia Signora spera di raggiungere in tutti i modi, almeno per portare a casa un trofeo da mettere in bacheca. E soprattutto, un trofeo che rivaluterebbe (seppur un minimo) una stagione tutt’altro che brillante.

Farlo non sarà semplice, anche perché il cammino è ancora complicato. Non solo per i valori delle avversarie in gioco, ma soprattutto per le difficoltà che possono colpire le rotazioni di formazione per Massimiliano Allegri.

Juventus, l’ufficialità gela Allegri: cambia tutto per la finale

In caso di finale, infatti, il tecnico della Juventus dovrà fare certamente a meno di Mattia De Sciglio. L’ex esterno del Milan era in diffida e il giallo rimediato nel primo tempo con la Fiorentina, gli costerà carissimo in vista di un’eventuale sfida all’Olimpico, contro l’Inter.

A pesare, l’intervento in ritardo sul viola Saponara. Un’entrata che per Doveri è valsa l’ammonizione, senza se e senza ma. Una brutta notizia per Allegri e per lo staff tecnico della Juventus, che quest’anno ha spesso sofferto la mancanza di ricambi sulle fasce difensive.

Un’assenza che rischia, dunque, di pesare per la finalissima di Roma. La diffida di De Sciglio può complicare i piani di Allegri, anche se quest’ultimo si prepara a correre ai ripari. D’altronde, le soluzioni (anche a sorpresa) non sono mai mancate al tecnico di Certaldo.