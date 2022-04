Osasuna-Real Madrid, Herrera pronto a fermare la corsa di Ancelotti

Match importante per il Real Madrid, sempre più vicino al titolo. Sarà interessante la sfida contro la difesa dell’Osasuna

In questo turno infrasettimanale di Liga il Real Madrid affronta in un match insidioso in trasferta l’Osasuna, una delle rivelazioni di questa stagione. Dopo la vittoria in rimonta di Siviglia, la squadra guidata da Carlo Ancelotti è solo in attesa di celebrare la vittoria del campionato. I Blancos hanno 15 punti di vantaggio su Barcellona (un match in meno), Atletico Madrid ed appunto Siviglia.

L’Osasuna è una delle squadre più in forma del campionato: nona in classifica e con tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato. Uno dei punti chiave della squadra di Arrasate è la difesa bunker che in questa stagione ha ottenuto ben 12 cleen sheet stagionali.

Tra i principali protagonisti del club c’è il portiere Sergio Herrera, ventottenne estremo difensore, autore di una grande stagione fino ad ora. Nel match di andata Herrera fu tra i protagonisti del match con il Real che non andò oltre lo 0-0 al Santiago Bernabeu.

Osasuna-Real Madrid, è sfida tra attacco e difesa

Benzema e compagni sono il miglior attacco del campionato spagnolo, ma nel match di andata furono ipnotizzati dalle gesta di Herrera, che, alle ore 21,30 odierne, mira a ripetersi anche davanti al proprio pubblico.

Oltre a questo un risultato positivo per l’Osasuna aprirebbe anche a interessanti scenari europei, possibilità considerata senza dubbio remota a inizio stagione. La convincente recente prova del Mestalla testimonia uno stato di forma molto importante ed il club di casa proverà a fermare le prove di festa della squadra di Ancelotti, ormai sempre più vicina al successo.