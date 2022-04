Milan, addio a fine stagione: il destino è ormai segnato

Valutazioni sul mercato in casa Milan. I rossoneri sono pronti a muoversi anche in uscita: ecco chi Maldini è pronto a far partire.

Il Milan è chiamato a riprendersi al più presto dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Ai rossoneri ormai on rimane che concentrare tutte le forze sulla volata Scudetto, dove sono impegnati in una corsa all’ultimo punto proprio con i cugini nerazzurri e con il Napoli.

Nota positiva di questo finale di stagione è comunque la qualificazione alla prossima Champions League praticamente in tasca. A meno di clamorosi ribaltoni di classifica infatti, i rossoneri dovrebbero riuscire a concludere il campionato di Serie A tra le prime quattro posizioni che garantiscono la qualificazione automatica alla massima rassegna continentale per club.

Una quasi certezza che permette quindi a Maldini di iniziare già ad imbastire una strategia di mercato in una sessione, la prossima estiva, fondamentale. Sessione nella quale il Milan è chiamato a costruire una squadra che possa fare il definitivo salto di qualità. Per fare ciò però accanto agli acquisti i rossoneri hanno bisogno anche di alcune cessioni.

Milan, il doppio addio è già deciso: le strategie di Maldini

Come riporta SportMediaset, il primo calciatore del Milan che quasi certamente farà le valigie è Samu Castillejo. L’ala spagnola infatti questa stagione ha collezionato solo 5 presenze. A 27 anni compiuto Castillejo, che è al Milan dal 2018, proverà a trovare spazio altrove.

Altro cambiamento ci sarà sempre in attacco, dove pure Junior Messias è con la valigia in mano. Il brasiliano, che comunque questa stagione ha giocato con discreta continuità, non rientrerebbe più nei piani di Pioli e Maldini. Per lui non sarà quindi il riscatto dal Crotone, con il Milan che vedrà di sostituirlo magari con un profilo più giovane e quindi potenzialmente rivendibile con maggior facilità in futuro.