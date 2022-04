Ribaltone in panchina: la notizia è ufficiale, arriva a fine campionato

Arriva la notizia ufficiale: il club ha deciso a chi affiderà la panchina. Si tratta dell’ennesimo ribaltone in poco tempo.

La voce era nell’aria da diverse settimana, ma adesso arriva la conferma ufficiale: è stato scelto il tecnico in vista della prossima stagione. Si tratta dell’ennesimo cambio in panchina dopo quello già avvenuto a campionato in corso.

Il Manchester United da conferma delle voci degli ultimi tempi ed annuncia Erik ten Hag come prossimo tecnico. L’attuale allenatore dell’Ajax arriverà a fine stagione, prendendo il posto di Ralf Rangnick, il quale a sua volta aveva sostituito Ole Gunnar Solskjaer in questa stagione. Ten Hag lascia l’Ajax dopo 5 stagioni sulla panchina dei lancieri.

“Ha dimostrato di essere uno degli allenatori di maggior successo in questi ultimi anni.” le parole di John Murtough, dirigente dello United. “Fa un calcio attraente ed offensivo. E poi ha una buona predilezione per i giovani. Siamo rimasti molto colpiti dalla sua voglia e dalle sua capacità e siamo certi che riporterà lo United dove vogliamo che sia.”

Manchester United, le prime parole del nuovo tecnico

In attesa di capire il futuro di diversi calciatori sotto la nuova gestione, tra cui anche il non più giovanissimo Cristiano Ronaldo, ten Hag ha mostrato subito grande fiducia con le sue prime dichiarazioni: “E’ un grande onore essere stato scelto come tecnico di questa squadra e non vedo l’ora di cominciare.”

Idee già chiare per il futuro tecnico: “Sarà difficile lasciare l’Ajax dopo tutti questi anni. Ai tifosi assicuro che mi impegnerò comunque al massimo fino alla fine. Per il resto sono assolutamente determinato ad offrire ai tifosi dello United ciò che meritano. Conosco la storia di questo club e la passione dei suoi fan e cercherò di fare del mio meglio.”