“Ti brucia…”: Roma, l’avvertimento dell’ex non piacerà ai tifosi

Si avvicina la sfida che vedrà di fronte Inter e Roma. Arriva la frecciata all’ambiente giallorosso da un grande ex.

Una stagione ancora tutta da scrivere. Le partita da giocare sono tante ed i protagonisti hanno ben chiaro che da qui al termine del campionato c’è ancora tanto da decidere. I big e gli scontri diretti potrebbero decidere concretamente il destino di molte delle squadre che, ad oggi, hanno ancora da guadagnare punti per raggiungere i proprio obiettivi. Anche la corsa Scudetto resta aperta, con ben tre squadre (e la Juventus sullo sfondo) che ancora si daranno battaglia per mettere le mani sul titolo.

L’Inter ha ancora una partita da recuperare, e per questo c’è grande attenzione anche su quello che sarà il prossimo match dei ragazzo di Inzaghi. Il grande ritorno di Mourinho a San Siro sarà di sicuro un argomento di discussione in vista del match che i nerazzurri giocheranno tra le mura amiche contro la Roma. Uno scontro cruciale per entrambe, visto che i giallorossi nutrono ancora speranze di poter rientrare tra le prime quattro e quindi partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Roma, la frecciata dell’ex allenatore: non piacerà ai tifosi

Ci si avvicina sempre di più al match in programma sabato pomeriggio alle 18. Cosi si commenta il momento di entrambe le squadre, anche attraverso le voci di personaggi autorevoli. Tra questi anche Fabio Capello che nella sua vita ha avuto modo di vivere in maniera concreta ed approfondita la piazza romana. E proprio su questo aspetto si è soffermato l’allenatore durante un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’.

“Sono felice di aver passato cinque anni là, ma è un posto che ti brucia”, ha spiegato il tecnico tornando sulla sua esperienza in casa giallorossa. “Ti esalta e poi ti manda giù, non c’è equilibrio”, ha ancora spiegato Capello dando una sua disamina su quello che è un ambiente notoriamente molto complesso come quello capitolino. Quasi una sorta di avvertimento a Josè Mourinho, che sta vivendo la sua esperienza alla Roma con grande fiducia da parte della piazza.