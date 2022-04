Lazio, salti di gioia per Sarri: ora l’allarme è rientrato

In vista del prossimo match contro il Milan arrivano buone notizie per la Lazio e per mister Sarri: l’allarme è ufficialmente rientrato.

La Lazio prepara il prossimo match contro il Milan. Una partita importante per entrambe le squadre. I rossoneri devono assolutamente conquistare i tre punti per continuare la corsa Scudetto. I biancocelesti, dal canto loro, sono impegnati in una corsa con Roma e Fiorentina per l’Europa League.

In casa Lazio negli ultimi giorni era sorta una discreta preoccupazione per le tante assenze in vista del match contro i rossoneri. Mister Maurizio Sarri era arrivato a contare addirittura dieci indisponibili, con gli allenamenti a Formello che avevano un gruppo praticamente ridotto all’osso.

Naturale quindi che c’era tantissima apprensione, soprattutto riguardo le condizioni di calciatori fondamentali per la Lazio come Milinkovc-Savic. Il centrocampista serbo in particolare era stato colpito da febbre. Scongiurato il pericolo Covid, si era comunque temuto per un’influenza che lo costringesse ad essere out per il delicato match contro il Milan. Invece arrivano buone notizie.

Non solo Milinkovic-Savic, la Lazio recupera diversi calciatori

Il centrocampista serbo oggi si è regolarmente allenato, rendendosi quindi disponibile per la prossima partita contro il Milan. Maurizio Sarri sorride, anche perché oltre a Milinkovic–Savic ha recuperato anche altri calciatori che sembravano in dubbio. Strakosha, Reina, Moro, Cataldi, Radu e anche Patric sono infatti tutti recuperati. Hanno svolto normalmente lavoro di campo e sono a disposizione per essere convocati.

Tra gli indisponibili ormai figurano solo Marusic e Pedro. Entrambi hanno saltato l’allenamento ed entrambi difficilmente saranno a disposizione contro il Milan. Perdite importanti per Sarri, ma considerando i timori della vigilia, l’ex tecnico di Napoli e Juventus difficilmente si lamenterà per come si è messa la situazione.