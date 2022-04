Milan, salti di gioia per Pioli: ci siamo, con la Lazio ci sarà

Il Milan si prepara al big match di campionato contro la Lazio. Il tecnico Pioli in queste ore ha ricevuto una buona notizia: rientra il big.

Il Milan vuole ripartire subito dopo la pesante sconfitta rimediata per mano dell’Inter in Coppa Italia. Lo scudetto è ancora possibile ma i rossoneri, per centrare l’obiettivo, nelle ultime 5 partite ancora a disposizione dovranno cercare di ridurre al minimo gli errori e macinare più punti possibili (anche perché l’Inter ha una gara in meno). I riflettori ora sono puntati sul big match di domenica: un crocevia ricco di insidie.

La Lazio, infatti, è in piena lotta per un posto nella prossima edizione dell’Europa League e negli ultimi 3 incontri ha totalizzato due vittorie ed un pareggio. Un ruolino di marcia positivo che rende i biancocelesti degli avversari quanto mai ostici. Stefano Pioli, nell’occasione, punta a schierare la migliore formazione possibile ma sono ancora diversi i dubbi da sciogliere.

L’unica certezza è il ritorno di Alessio Romagnoli. Il difensore (molto vicino proprio ai capitolini), stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha pienamente recupero dall’infortunio agli adduttori che lo aveva costretto a saltare i match contro Bologna, Torino e Genoa. Le sue condizioni sono buone e non è da escludere che venga impiegato addirittura dal primo minuto.

Milan, un rebus il rientro di Ibrahimovic e Rebic

Ancora incerta, invece, la presenza di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. I due nella giornata di ieri si sono allenati a parte, seguendo il programma di lavoro messo a punto dallo staff medico del club: oggi verranno sottoposti a nuovi test con Pioli che conta di ricevere quanto prima buone notizie. Lo svedese in particolare (il cui futuro resta tutto da scrivere) è fermo dal 4 aprile per colpa di un infortunio al ginocchio.

Il croato invece (autore di una stagione pessima con appena 3 gol e 2 assist in 25 presenze) si è fatto male martedì, durante le fasi di riscaldamento. L’ennesima tegola per il Milan, che ora auspica di ritrovarli nel rush finale verso lo scudetto. L’Inter preme e non sono ammessi altri passi falsi. Il rischi è quello di vedere sfumato il sogno più grande.