Doccia fredda per il Napoli: la notizia dell’ultim’ora gela Spalletti

L’Empoli di Andreazzoli, per questa 34^ giornata, ospiterà al Carlo Castellani il Napoli: arrivano però cattive notizie per Spalletti

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli, nella gara che si giocherà per la 34^ giornata domenica 24 aprile alle ore 15:00. Il match si giocherà allo Stadio Carlo Castellani e i partenopei, con l’occasione, vorranno rifarsi anche dello 0-1 subito all’andata in casa propria.

Il Napoli di Luciano Spalletti non vuole rallentare nella corsa allo Scudetto e, per questo motivo, la gara contro l’Empoli si presenta come un’occasione importante per ridare fiducia a un intero gruppo. La volontà è quella di tornare a guadagnare i tre punti pieni.

Per il tecnico partenopeo, però, non sono arrivate buone notizie dal report giornaliero degli allenamenti. Secondo quanto comunicato, in via ufficiale dal club, Elmas è a forte rischio assenza per la gara di domenica. Ecco il motivo.

Empoli-Napoli, tegola per Spalletti: elongazione del bicipite per Elmas

Luciano Spalletti, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina e il pareggio sempre casalingo registrato contro la Roma, vuole ritrovare e ridare la giusta fiducia al suo gruppo. L’intenzione è quella di far bene già in questa 34^ giornata, con l’impegno in trasferta contro l’Empoli.

Come riferito, in un comunicato ufficiale dal Napoli, tuttavia un problema fisico ha colpito Elijf Elmas. “Seduta mattutina per la squadra all’SSC Napoli Konbami Training Center. Gli azzurri si preparano per il match contro l’Empoli che si giocherà domenica alle ore 15:00”, si legge nella nota.

“La squadra si è allenata sul campo numero due. Seduta tecnico tattica e partitella a campo ridotto”, è stato specificato. È stato poi fatto il punto sulle condizioni attuali di diversi giocatori: “Ospina ha svolto parte di lavoro personalizzato e parte col gruppo. Di Lorenzo ha svolto una seduta personalizzata in palestra e parte in campo. Terapie e palestra per Lobotka. Elmas ha lavorato in palestra per una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro“. Non una buona notizia, questa, in vista del prossimo e imminente impegno del campionato.