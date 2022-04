Mondiali, colpo di scena: match da ripetere, c’è il comunicato

Dopo oltre un anno si recupererà il prossimo settembre la gara Brasile-Argentina, match ancora valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022.

Lo scorso 5 settembre del 2021 tutta l’attenzione e anche la tensione era rivolta al grande match tra Brasile e Argentina, valido nel corso delle Eliminatorie per la prossima Coppa del Mondo. La partita però è durata soltanto 5 minuti, a causa dell’ingresso in campo dell’autorità sanitaria brasiliana, che ha sospeso poi la gara.

L’Anvisa, infatti, si era intromessa sul terreno di gioco per cacciarne quattro argentini, ovvero Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Sergio Romero. I quattro, secondo il regolamento allora vigente a causa dell’emergenza da coronavirus, avrebbero dovuto rispettare una quarantena, poiché nelle due settimane precedenti all’arrivo in Brasile erano stati nel Regno Unito.

Per i viaggiatori procedenti da tale nazione erano in vigore pesanti restrizioni, a causa della variante Delta di Covid-19. L’intromissione dell’autorità sanitaria in campo è apparsa come uno scandalo per la tempistica, l’organizzazione e il rispetto dei protocolli. Tuttavia, il match è stato sospeso e ancora non rigiocato.

Brasile-Argentina, la nuova data per disputare il match: è in sospeso da settembre

Le scene alla Corinthians Arena resteranno sicuramente nella memoria sportiva per molto tempo. Capitan Messi che avvisa Neymar, suo opponente, della decisione dello spogliatoio di andare via. O tutta l’Argentina o nessuno. Il Brasile nell’occasione avalla la decisione e successivamente l’AFA avvisa della sospensione del match.

A distanza di diversi mesi la FIFA ha comunicato alle due Federazioni la nuova data per la gara valida verso Qatar 2022, nonostante entrambe le Nazionali siano già qualificate ai Mondiali. Il match si giocherà il prossimo 22 settembre 2022 ed entro il 22 giugno il Brasile dovrà comunicare in quale stadio avverrà la partita. Non è scontato che lo scenario sarà il paese verdeoro: potrebbe anche esserci l’accordo per giocarla all’estero, ovvero si parla già di Abu Dhabi, Dubai o lo stesso Qatar.