Lazio, Luis Alberto pronto all’addio: può finire in un club inaspettato

La Lazio è impegnata nel finale di stagione. La società è al lavoro per rinforzare la rosa da consegnare a Maurizio Sarri il prossimo anno.

La stagione in casa Lazio ha vissuto fasi alterne. Il club biancoceleste ha alternato grandi prestazioni a grosse battute d’arresto e la squadra di Sarri ha vissuto all’insegna della discontinuità. Una delle pedine che ha vissuto maggiori difficoltà quest’anno è il talento spagnolo Luis Alberto, giocatore che ha risentito molto del passaggio in panchina da Inzaghi a Sarri.

Il club biancoceleste sarà impegnato in una sfida molto delicata per il suo futuro e per le sorti intere della Serie A. Lazio-Milan sarà guardata con attenzione anche dal Napoli di Luciano Spalletti, impegnato ad Empoli. Il club partenopeo lavora anche al mercato e studia diversi nomi in vista della prossima stagione. Uno dei più appetibili è il centrocampista della Lazio Luis Alberto: il talento spagnolo è in uscita dalla squadra di Sarri ed il Napoli sogna il grande colpo.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’agenzia You First che gestisce il cartellino del giocatore (anche dell’azzurro Fabian Ruiz) ha proposto il calciatore al patron azzurro Aurelio De Laurentiis ed il Napoli starebbe valutando.

Napoli e Lazio, divergenze nella trattativa per Luis Alberto

Come riporta il quotidiano, il Napoli vorrebbe inserire una contropartita nell’operazione ed in particolare potrebbe proporre il centravanti Andrea Petagna, in uscita dal club di Spalletti. Pensiero abbastanza differente quello di Lotito: la Lazio pretende solo soldi per cedere il cartellino di uno dei calciatori di maggior talento del club biancoceleste.

La Lazio cerca rinforzi in attacco e nel mirino di Sarri ci sono il giovane Pinamonti ed il più esperto Caputo, oltre al sogno del tecnico chiamato Dries Mertens. Il belga è in scadenza a Napoli e Sarri vorrebbe averlo nuovamente nel suo club.