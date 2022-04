Lazio, Sarri ha un problema da risolvere: la rivelazione preoccupa i tifosi

Complicata, per la Lazio, la marcia di avvicinamento al big match con il Milan: un titolare rischia di non esserci. Le parole di Sarri.

Le due vittorie ed il pareggio ottenuti nelle ultime tre partite di campionato hanno rilanciato i sogni della Lazio di conquistare un piazzamento in zona Europa League. La Roma quinta dista appena 2 punti ed entro la fine del campionato i biancocelesti proveranno ad effettuare il sorpasso ai danni dei rivali. Ora l’attenzione è rivolta al big match contro il Milan ma la marcia di avvicinamento alla sfida in questione non è di certo delle migliori.

Sono infatti numerosi i giocatori che rischiano di dover saltare la partita: l’elenco, ad esempio, contiene il nome di Pedro ancora alle prese con un un problema al polpaccio. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali che consentiranno allo staff medico di approfondire l’entità dell’infortunio tuttavia non è ancora chiaro quando potrà tornare a disposizione.

Probabile anche l’assenza di Patric. Il terzino, in scadenza di contratto e tentato dall’idea di proseguire la propria carriera al Valencia, anche ieri infatti ha continuato a lavorare a parte. Da valutare pure Sergej Milinkovic-Savic, che in settimana è stato fermato da un attacco febbrile. Sarri spera di poterlo recuperare tuttavia una decisione in merito sarà presa soltanto più avanti.

Lazio, Milinkovic-Savic a rischio: le parole di Sarri

A fare il punto della situazione è stato lo stesso allenatore, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro. “Ha fatto tutto l’allenamento, sembrava stare meglio ma ci sono state ricadute in questi giorni. Vediamo, fino a domani non avremo idea su chi possa giocare” le parole di Sarri, che in sostituzione del serbo potrebbe dare spazio dal primo minuto a Toma Basic.

Allarme rientrato, invece, in porta: Thomas Strakosha sta bene ed è segnalato in ottime condizioni fisiche. In difesa, al posto di Patric, spazio a Luiz Felipe che affiancherà così Acerbi. In avanti, il trio sarà composto da Felipe Anderson, Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. La Lazio è pronta ad andare all’assalto: per scavalcare la Roma serviranno più vittorie possibili.